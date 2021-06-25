Філатова готують технічним кандидатом Зеленського на наступних виборах, - аналітик

Мер Дніпра Борис Філатов може стати технічним кандидатом Володимира Зеленського, аби допомогти чинному Президенту перемогти Віталія Кличка. Про це у своєму блозі на ЛІГА.net написав Андрій Вігірінський, правник та аналітик.

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Вігірінський звертає увагу, що Кличко чи не єдиний реальний опонент Володимира Зеленського, бо «позитивно сприймається на Сході та на Заході, не має серйозних конфліктів з олігархами і давно сформував мережу міжнародних контактів серед американських та європейських союзників України».

Минулої осені Кличко був втретє обраний на посаду міського голови столиці – в першому турі, з результатом понад 50%. А отже на сьогодні він впевнено може говорити про свою історію не лише політичного, але й організаційного та господарського успіху.

«Враховуючи результати кандидатки від «Слуги народу» Ірини Верещук на цих виборах, яку особисто презентував та підтримував президент Зеленський, «фактор Кличка» не на жарт занепокоїв резидентів кабінетів на Банковій. Тим більше, що з початку пандемії мер Києва не одноразово вступав в конфронтацію з центральною владою щодо підходів у боротьбі з пандемією. При цьому він виступав не лише як мер найбільшого міста, але і як голос регіональних еліт – з позицій голови Асоціації міст України», — пише А.Вігірінский.

Відтак, вже зараз Банкова задіяла проти Кличка цілий арсенал заходів, аби «збити» конкурента. Спершу були обушки в комунальних підприємства столиці. Як продовження тиску на Кличка варто оцінювати і проведення Конгресу регіональних та місцевих влад у червні в Хмельницькому. Захід відбувся під егідою Офісу Президента, але Кличка на нього не запросили. Формально очільником Палати місцевих влад цього конгресу був обраний Андрій Садовий, але ключовим спікером став його заступник і мер Дніпра Борис Філатов. Саме Філатов став основним ньюз-мейкером після конгресу, виправдовував відсутність на конгресі Кличка та брав на себе роль представника інтересів всього місцевого самоврядування.

«Що цікаво, напередодні різко знизився градус критики, який сам Філатов та його давній соратник і бізнес-партнер Геннадій Корбан адресували Президенту Зеленському та його оточенню. Протягом поточного року громадськість не шокують новинами про завершені та скеровані до суду кримінальні провадження щодо представників мерії Дніпра, які мали б бути логічним наслідком розслідування злочинів, у рамках яких, у 2019-2020 роках працівниками СБ України, ледь не щомісяця обшукували комунальні підприємства та установи Дніпра. В логіці української політики це зазвичай свідчить про появу нового, ситуативного політичного альянсу», — припускає експерт.

В межах такого альянсу кожна із сторін задовольняє власні інтереси. В особі Філатова Банкова отримує «яскравого», впізнаваного та водночас зручного «технічного кандидата». Він іміджево розмиває та організаційно ослаблює Кличка, оскільки теж є вихідцем з місцевого самоврядування, теж представляє інтереси місцевої влади, але в межах Палати місцевих рад, а не Асоціації міст України. А слід розуміти, що для Кличка саме Асоціація міст України – це ключ до роботи з регіональними елітами та розгортання власної кампанії напередодні виборів, після того як його партія, фактично, розчинилася у «Блоці Петра Порошенка». Саме тому вже в найближчий час можна очікувати подальшого тиску на столичного мера та створення максимально сприятливих умов для «техніка» з Дніпра, підсумовує Вігірінський.