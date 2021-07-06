Верховный суд признал "дело Мангера" политическим, – адвокат

Верховный суд Украины принял решение в иске адвокатов Владислава Мангера, подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, о признании его дела политическим и наличии давления со стороны парламента на органы прокуратуры.

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Об этом завил журналистам адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, передают "Украинские новости".

"Большая Палата Верховного Суда прямо признала, что в уголовном деле против Мангера В.М. Верховная Рада нарушила Конституцию и законодательство, а именно — оказывала давление на Генеральную прокуратуру касательно ведения дела. Более того, хотя в решении этого нет (в этом иске этот вопрос мы не поднимали), но незаконность давления на прокуратуру также означает незаконность давления на суд — путем рекомендации "посадить Мангера", — рассказал адвокат.

Дмитрий Ильченко подчеркнул, что 11 июня 2020 года временная следственная комиссия (ВСК) парламента по нападениям на активистов указала на необходимость "возобновить уголовное дело против Мангера" и "решить вопрос с посадкой Мангера".

"17 июня 2020 года этот отчет был утвержден 307 депутатами, при чем прокуратуре дано "задание" решить вопрос с возобновлением дела. А уже неделю спустя задание было выполнено — дело возобновлено, Владислав Мангер был взят под стражу", — отметил он.

По его словам, защита сразу же подала иск, в котором требовала признать незаконным постановление Верховной Рады в части раздачи заданий органам прокуратуры.

"30 сентября 2020 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала нам в иске, указав, что Верховная Рада может раздавать задания кому угодно и о чем угодно и суды не вправе производить тут какую-либо проверку. Мы подали апелляцию. И вот 02.07.2021 года Большая Палата Верховного суда в составе 17 судей всех юрисдикций большинством голосов частично удовлетворила нашу апелляцию. Верховный суд признал, что Верховная Рада не имеет права давать указания органам прокуратуры о том, как вести расследование", — подчеркнул Дмитрий Ильченко.

Адвокат также подчеркнул важность такого решения для политического и гражданского общества Украины.

"В данный же момент как минимум для ЕСПЧ, а как максимум — для остальных украинских судов подается сигнал — это дело действительно имеет политический окрас, в этом деле действительно виновность человека определяется не судом, а политиками, которые делают это не исходя из реальной виновности человека, а исходя из требований "активистов". Очень интересно, начнут ли сейчас "активисты" требовать немедленно уволить всех судей Верховного суда?" — подытожил Дмитрий Ильченко.