"Это расправа над боевым генералом и предприятием", — Александр Турчинов о деле "Кузни на Рыбацком"

В Украине происходит реинкарнация режима Януковича с его признаками — правовой нигилизм, произвол правоохранительных органов, заказные дела и неправосудные решения.

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Об этом заявил секретарь СНБО в 2014-2019, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Он отметил, что преследование генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузница на Рыбацком" подрывают обороноспособность государства:" В Печерском суде происходит заказанная властью, Зе-командой, президентом расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой".

Он отметил, что генерал Павловский в 2014 возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город: "Находясь на должности замминистра обороны, он работал над тем, чтобы армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально".

"Если говорить об оборонном предприятии "Кузня на Рыбацком", то это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 были заблокированы поставки военного оборудования, техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузня на Рыбацком" смогла организовать производство броневых артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятия и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", — говорит Турчинов.

Он отметил, что сейчас катера проходят испытания в Министерстве обороны.

"И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался на фоне этой военной техники. К сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и мы видим пустой и грязный пиар. На фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда полгода прошло и опять не подписываются, и не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники, обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны… Я не удивляюсь, что срываются оборонные заказы. Когда такие абсурдные дела открываются против тех, кто выполняет свои обязанности, — чиновники, генералы боятся подписывать соглашения, понимая что в любое время могут быть брошены за решетку", — констатирует Турчинов.

"Абсурдность дела, его заказной характер подтверждает и факт залога. 440 млн гривен для каждого. Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве. Не на государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 млн, который попадает в 10-ку крупнейших залогов", — подчеркнул он.

"Заговор — это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам -"вагнеровцам", которые уничтожали украинцев. Заговор — когда запрещают нашим военным защищать страну и реагировать на провокации российских наемников. Заговор — это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандру, это не заговор, это надлежащее выполнение служебных обязанностей", — резюмирует Александр Турчинов.