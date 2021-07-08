"Честные люди за свои деньги": депутатка заявила, что участики митинга под Киевсоветом работали за деньги и показала видео

Депутат Киевсовета от «Голоса» Алина Михайлова обнародовала видео, где зафиксировано подкуп участников митинга «предпринимателей», которые протестовали против сноса МАФов под КМДА.

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«Честные люди. Честные люди за свои деньги. Я бы именно так назвала сегодняшний митинг возле Киевсовета. Вы хотели доказательств? Вот они, специально для крикунов, которые весь день прыгали мне «в лицо», хорошо зафиксированы», — написала она на своей странице в Фейсбук.

Михайлова отметила, что «протестующие» получили от организаторов деньги за то, чтобы создать видимость несогласия со сносом МАФов в столице.

«Протестировали люди против проекта решения по МАФах, который сегодня не включили в повестку дня сессии. Прямая демократия "в деле". Когда-то мы придем все же к сознательному гражданскому обществу. Но не сегодня», — возмутилась депутатка от «Голоса».

Напомним, накануне Михайлова опубликовала отрывки разговоров участников митинга, из которых следовало, что они получат по 250 гривен за участие.