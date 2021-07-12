Деолигархизация без Коломойского: эксперт Atlantic Council указал на признаки сближения Зеленского с олигархом  

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о планах относительно ограничения влияния олигархов, но эксперты сомневаются, что он планирует учесть среди них и Игоря Коломойского. При этом глава государства использует людей этого олигарха для нейтрализации своих политических оппонентов, сообщают Укрновости со ссылкой на Atlantic Council.

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Об этом для издания Atlantic Council пишет Дэвид Кларк — специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании (1997–2001), ныне — аналитик, специализирующийся на внешней политике и европейских делах.

Президентская кампания Зеленского опиралась на поддержку Коломойского — он назначил личного юриста Коломойского советником, ездил за границу, чтобы совещаться с олигархом, пользовался медиа Коломойского. По мнению автора, за два года "ничего не произошло, чтобы изменить это мнение", даже несмотря на то, что Зеленский инициировал процесс "деолигархизации".

Тем временем, чиновники, которых считали угрозой для Коломойского, были сняты с постов, в том числе генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который вел расследование в отношении олигарха, и глава НБУ Яков Смолий. Премьер-министр Алексей Гончарук также был снят после попытки ослабить контроль Коломойского над государственной электроэнергетической компанией. А в феврале 2021 Зеленский отмечал день рождения на вечеринке в доме соратника Коломойского Тимура Миндича.

"Законопроект, который составляет основу его (Зеленского) политики деолигархизации, содержит определение "олигарх", которое подразумевает влияние и владение активами, и которое, как некоторые подозревают, было сформулировано специально для исключения Коломойского из-под его условий", — отметил Дэвид Кларк.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский использует людей Коломойского для борьбы с политическими оппонентами. В частности, с мэром Киева — Виталием Кличко, которого называют будущим кандидатом в президенты. Кличко критиковал действия президента в связи с пандемией, в том числе программу вакцинации, пытался организовать закупку вакцин из городского бюджета. СМИ Коломойского активизировали нападки на Кличко, а друзья мэра стали объектами преследований со стороны правоохранителей. В мае сотрудники СБУ ворвались в дом Кличко.

Коломойский, как пишет аналитик, помогает Зеленскому подорвать роль Кличко как главы Ассоциации украинских городов. Мэр Днепра Борис Филатов и Геннадий Корбан – старые соратники Коломойского, помогли Офису президента создать конкурирующую организацию местных муниципалитетов, в которую Кличко не включили. Обозреватели называют это попыткой нейтрализовать влияние Кличко, и попыткой позиционировать Филатова в качестве "технического кандидата", чтобы снизить поддержку мэра Киева перед президентскими выборами.

В то же время желание Коломойского вернуть контроль над Приватбанком, который готовится к приватизации, не ослабевает, а изменения в руководстве НБУ от команды Зеленского, могут ослабить независимость регулятора, что усложняет ситуацию.

"Только порвав со своим покровителем, Зеленский сможет выполнить обещание народу Украины, разрушить олигархический порядок и заменить его справедливой системой, которая позволит Украине процветать. Иной вариант будет представлять собой не более чем циничную перестройку олигархической власти… Когда западные лидеры посетят Украину, чтобы отпраздновать 30-ую годовщину независимости страны, они должны установить жесткий ориентир, по которому будут оцениваться результаты реформ Зеленского. Иными словами, деолигархизация без учета Коломойского — это вовсе не деолигархизация", — пишет аналитик.