ГФС вернула в бюджет 1,1 млрд гривен налогов

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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Сотрудники УБФЗ Офиса крупных налогоплательщиков ГФС установили, что должностные лица субъекта предпринимательской деятельности, который функционирует на рынке поставок и сбыта газа, на протяжении 2015-2018 годов путем неправомерного отражения в налоговом и бухгалтерском учетах финансово-хозяйственных операций уклонились от уплаты налогов на сумму более 672 млн грн.

Во время проведения досудебного расследования, которое осуществлялось оперативными и следственными подразделениями ОВПП ГФС, должностному лицу предприятия сообщено о подозрении, и обеспечено возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций на общую сумму 1,1 млрд грн.

В суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненных убытков на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

"Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции ГФС является разоблачение фактов умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечение поступления средств в бюджет. Благодаря эффективной работе аналитического подразделения ГФС на сегодняшний день уже обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в размере почти 2 млрд гривен живых средств. Неоднократно подчеркивал, что белый бизнес должен быть честным и вовремя платить налоги. Серый бизнес должен перейти в легальную плоскость и работать исключительно в правовом поле. Совместными усилиями всех правоохранительных органов, направленными на детенизацию экономики, мы преодолеем теневой бизнес, и обеспечим экономическую безопасность нашего государства", — отметил Председатель ГФС Вадим Мельник.