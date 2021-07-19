У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА, - СМИ

В Офисе президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА, сообщает Страна.

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В настоящий момент, как сообщили "Стране" источники на Банковой, рассматриваются три кандидатуры.

Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в своё время говорил, что его рекомендовал Ермак). Юрий Голик — один из главных координаторов и пиарщиков проекта "Большая стройка". Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.

В тоже время, по словам источника в Офисе президента, окончательное решение об увольнении Кличко с КГГА и о том, когда это произойдёт не принято, хотя вероятность высокая.

"Но есть юридические моменты — имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА. Хотя юристы на Банковой склоняются к мысли, что имеет право. Второй момент — кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-то мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром. Но есть сомнения, что с этой задачей справятся кандидаты, которые сейчас рассматриваются", — говорит источник.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил.

Перед этим в подъезд к главе Киева пришли вооруженные силовики, они сказали, что не к нему, а к соседям.

СМИ подробно писали о том, почему в дом, где живет Виталий Кличко, пришли с обыском и при чем тут Зеленский.

Затем правоохранители провели по делу о неуплате налогов обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им организациях, а также у соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного.