Фирма совладельца российского авиазавода стала главным исполнителем услуг по ремонту самолетов Ил-76 для ВСУ — СМИ

По факту некачественного ремонта двигателей для Ил-76 против ООО "УРАРП" уже открыт ряд уголовных дел, утверждают журналисты

С 2017 до 2020 года ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП" выиграло тендеров в этой области на 237 млн гривен. Его владельцем является народный депутат Верховной Рады IV созыва от СДПУ (о) Анатолий Левин. По странному стечению обстоятельств Левин также является владельцем 49% акций самарского авиационного завода "Гидроплан" в России.

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Об этом говорится в расследовании журналистов агентства "Тени", о котором сообщает delo.ua.

Авторы расследования говорят, что ремонт Ил-76 также может осуществлять Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", который входит в концерн "Укроборонпром". Но тендеры за счет меньшей цены постоянно выигрывает ООО" УРАРП "Левина, несмотря на то, что конструкторское бюро и заводы-производители двигателей отрицают сертификацию этого вида работ частной фирмой.

По факту некачественного ремонта двигателей для Ил-76 против ООО "УРАРП" уже открыт ряд уголовных дел. Сейчас в Украине насчитывается 52 таких самолета. Только около 20 из них могут осуществлять полеты. Другие требуют неотложного ремонта.