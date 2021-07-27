Кузьмин обвинил Безуглую в блокировании работы ВСК по делу "вагнеровцев"

Онлайн-конференция парламентской временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" не состоялась, как и очередное заседание комиссии. Об этом заявил на своей странице в Facebook член ВСК, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. "Марьяна (народный депутат от "Слуги народа", глава ВСК Марьяна Безуглая — ред.) сообщила, что следующая онлайн конференция или заседание ТСК возможно состоится 23.08.21. Но это не точно. На сегодняшний день проекты подготовленных мною девяти запросов о предоставлении информации и необходимых документов руководителем ТСК не подписаны и не направлены адресатам. Безуглая категорически отказалась направлять запросы компетентным органам США, Белоруссии и России, а запросы в Офис Президента Украины обещает подписать только после того, как за них проголосуют члены ТСК после выхода из отпусков", — заявил Кузьмин.

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Таким образом, по его мнению, комиссия гарантированно потратит впустую четыре месяца из шести, отведенных Радой до первого отчета ВСК, который назначен на ноябрь. Как прогнозирует нардеп, ВСК фактически возобновит свою работу лишь в сентябре, т. е. за два месяца до дня, в который нужно предоставить Раде отчет о результатах расследования. В соответствии с законом о ВСК, непредоставление отчета влечет за собой прекращение деятельности комиссии, отмечает Кузьмин.

"С такой организацией работы отчитываться Комиссии будет нечем. Не сложно представить реакцию украинского и международного сообщества на такой позорный результат расследования дела "вагнеровцев". Комиссию обвинят в саботаже расследования и в умышленном сокрытии преступников, сорвавших спецоперацию по задержанию наемников. Такими преступниками прогнозируемо назовут руководителя Офиса Президента и самого Президента. Это может стать началом импичмента. Похоже, деятельность ТСК Безуглой будет расследовать уже другая Комиссия, созданная новой Радой", считает нардеп.