Харьков — полигон для отработки осенних протестов в Киеве, — эксперт

Последние события в Харькове — это результат подготовки не только к предвыборной гонке (уже через три месяца в городе будут выбирать мэра), пишет Кирилл Молчанов, политэксперт, заместитель директора в Украинском Институте Политики. Происходящее в Харькове, — это ответный удар олигархов по президенту Зеленскому, считает он.

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"Олигархи выбрали полигон для отработки осенних протестов. Череда последних событий, происходящих в Харькове, явно выходит за рамки местных разборок, накал которых можно было легко предсказать за 3 месяца до выборов мэра этого мегаполиса.

Начиная с четверга, 22 июля, вся страна с интересом решала загадку — посадит ли кого-то НАБУ и САП, ворвавшиеся в здание Харьковского облсовета с обысками в кабинетах главы облсовета Товмасяна и его зама Малыша, а также и у них дома. Пикантность ситуации даже не в том, что эти действия касались высшего областного законодательного руководства области, а политический контекст — ведь Товмасян представитель правящей партии СН", — пишет Молчанов.

Далее, по его мнению, уже решенный местной ОДА конфликт по выплате заработной платы врачам районной больницы из-за задержки НСЗУ, внезапно переростает в акцию по перекрытию дорог, и явно был рассчитан на то, чтобы привлечь внимание Киева.

"Местный губернатор Тимчук в воскресенье выезжает на место и в очередной раз тушит конфликт. И уже на следующий день получает на местном ТК 44-минутный сюжет, обвиняющий ее ни много ни мало — "в госизмене". Здесь надо отметить то, как разгоняли эту "джинсу" по центральным СМИ и 40ка телеграмм — каналах. В этот же день к нагнетанию ситуации вокруг нее подключается кандидат в мэры Харькова Добкин, приписывая ей захват Харькова "днепропетровским кланом", — считает Кирилл Молчанов.

По словам политического эксперта, все это может перерасти в подготовленную серию акций: от вывода врачей под ОП в Киеве до митингов перевозчиков под местной администрацией.

"Если добавить сюда подогреваемое среди крупных ВУЗов их сопротивление объединению по решению КМ в один ВУЗ, то получаем технологически стройную и точно рассчитанную кампанию по дестабилизации области с привлечением широкого круга разных слоев населения. Но дело в том, что по затраченным средствам, разностороннему применяемому инструментарию и технологичности этот процесс имеет явно не местный характер и возможности. Создается устойчивое впечатление, что крупные игроки выбрали эту область как полигон для обкатки будущих осенних протестов по всей стране", — пишет Молчанов.

Как объясняет политэксперт, регион после увольнения Авакова и санкций СНБО против Фукса, остался без "опеки", а желающих взять такую область "под себя" среди олигархов предостаточно, будущие выборы мэра и приграничный статус обеспечивают повышенное внимание к происходящим там процессам автоматически.