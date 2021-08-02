Бюджет не получит 22 млрд грн от нелегального рынка топлива, потому что чиновники и теневики переиграли Шмыгаля, - эксперт

Борьба премьер-министра Шмыгаля с нелегальным рынком горючего, из-за которого бюджет теряет 22 млрд грн в год, провалилась. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице Facebook

"Кампания Шмыгаля по борьбе с нелегальным рынком топлива завершилась ничем: чиновники и теневики переиграли премьера. В марте Шмыгаль дал поручение "Бороться" — проверить, создать рабочие группы и еще что-то "по мелочи". Чиновники, как положено, сказали: "Есть!" и побежали имитировать бурную деятельность в своем стиле: стреляли по теневому рынку будто бы из всех орудий. Все в своих лучших традициях: налоговая и регионы бодро рассказывали, сколько АЗС они проверили, сколько тонн нелегального топлива изъяли, сколько АЗС закрыли (ну, или почти закрыли — кто же проверять будет?). Месяца два СМИ пестрели сообщениями. Пошумели-пошумели и … все", — написал Голобуцкий.

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Он отметил, что премьер-министр должен требовать подробный отчет от чиновников, чтобы получить результат.

"Получит ли бюджет 22 млрд? Судя по всему, нет: чиновники в очередной раз в своей игре переиграли премьера. Это же азы госуправления: нужно не только задачи нарезать — нужно отчет требовать. А если нет отчета ни одного, то и не результата никакого. Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники — что выполняют поручения. Только страдает от этого бюджет и, в итоге, украинцы. Ну, в конце концов, у этой власти оно все так: сериальчик сняли, покрутили и пошли снимать другой. Результат? — А зачем вам результат? ", — подытожил эксперт.

Напомним, в марте премьер-министр поручил активизировать борьбу с нелегальным оборотом горючего, — передает Українська правда.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты подсчитали: бюджет ежегодно недополучает около 22 млрд грн из-за махинаций с горючим и уклонение от уплаты налогов АЗС.