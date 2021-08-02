Мэр Мукачево Балога устроил себе шикарный отпуск в Греции, – блогер

В этом году Андрей Балога и его семья и друзья выбрали для себя отдых в Европе, а именно – в Греции. Отдых влетел мэру Мукачево в кругленькую сумму. Об этом написал блогер Василий Ищенко на сайте "Корреспондент", передает Обозреватель.

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По данным Ищенко, на отдых Балоги полетели чартерным самолетом.

"В этом году семья Балог решила не экономить, поэтому заказали для себя и друзей чартерный рейс из аэропорта "Ужгород" авиалайнером Embraer ERJ 145. Начали путешествие из Ужгорода 17 июля в 17:13 и уже в 19:01 самолет приземлился в Салониках", – утверждает блогер.

Ищенко сообщил, что в отпуск с мэром Мукачево полетели не только его родственники, но и компания друзей.

"Самолет Embraer ERJ 145 может перевозить на борту от 16 до 28 пассажиров. Как сообщает аэропорт "Ужгород", в самолете находились семья Балог, Гелетей а также друзья Андрея Балоги", — пишет он.

Ищенко заверил, что стоимость такого перелета, по данным компании WINDROSE, стартует от 30 тыс долларов США.

"Также семья нардепа выбрала для себя не простой отель с отдельными зонами для VIP-гостей", — отметил блогер.

"Не забыл Балога-младший о храме на Афоне, который они строили вместе с друзьями. Также на фото был замечен Тележенко Владимир Иванович, главный паломник УПЦ МП", – добавил он.

По словам Ищенко, назад мэр Мукачево с компанией возвращался другим самолетом.

"Назад вернулись Балоги уже во Львов другим самолетом, вероятно, по каким-то причинам чартерный самолет не смог сесть в Ужгороде, или, может быть, Балоги не хотели огласки в СМИ. Хорошо быть в должности городского головы и отдыхать за откаты на стройках и тендерах, которые проводит Балога вместе со своим главным заместителем Федивом", – резюмировал блогер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что семью нардепа Балоги поймали на аферах с элитными авто.