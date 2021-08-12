Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов, - СМИ

Николаевский глиноземный завод, который загрязняет Николаевскую область отходами производства алюминия (красным шламом) используют "толлинговые схемы", чтобы ежегодно не доплачивать в бюджет почти 1 млрд грн. Об этом сообщается в программе журналистских расследований "Четвертая власть", сообщает УНІАН.

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НГЗ, после приобретения его российским олигархом Дерипаской, уже много лет работает по так называемой толлинговой схеме: когда предприятие перерабатывает сырье, которое ему дала другая компания, не растамаживая его, а после изготовления конечного продукта возвращает его компании-поставщику сырья, получив за свою работу вознаграждение. Это дает возможность предприятию не платить в госбюджет Украины практически миллиард гривен ежегодно, утверждают журналисты.

По словам начальника управления обеспечения таможенного контроля и оформления Черноморской таможни таможенной службы Украины Дмитрия Евстафьева подобная схема позволяет предприятию также уклоняться от мер нетарифного регулирования.

"После перехода в апреле 2010 года под контроль российской компании "Русал" предприятие "Николаевский глиноземный завод" начало помещать товары в таможенный режим "переработки на таможенной территории Украины". Это означает, что при ввозе таких товаров они полностью освобождаются от налогообложения. Кроме того, к ним не применяются меры нетарифного регулирования, — сказал Дмитрий Евстафьев.

Он также сообщил, что Черноморская таможня подавала соответствующий иск в суд, однако проиграла его.

Напомним, суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 миллиардов гривен пострадавшим от выбросов шлама.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.