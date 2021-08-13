ГФС ответила на "информационную атаку" в СМИ

В Государственной фискальной службе отреагировали на критические публикации в СМИ.

Накануне конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины некоторые СМИ, журналисты и публичные лица прибегают к манипуляциям общественным мнением, критикуя деятельность Государственной фискальной службы, желая таким образом противоправно повлиять на результаты конкурса. Об этом заявили в пресс-службе ГФС.

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Речь идет о материале, опубликованном на портале Цензор.Нет. "Сегодня интернет-портал "Цензор.НЕТ" опубликовал материал с вопросами к председателю ГФС Вадиму Мельнику. Поэтому с удовольствием даем ответы на интересующие указанное издание. Кстати, показатели, используемые в материале, несколько устарели", — заявили в ГФС.

"ГФС с начала 2021 года обеспечено возмещение в госбюджет "живых" средств по уголовным производствам в размере около 2 млрд гривен. Эта сумма за 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года", — отметили в пресс-службе. Также сообщается, что ГФС "не допустила хищение из бюджета НДС объемом более 2,2 млрд гривен и обеспечила уменьшение сумм ежемесячных "скруток" с НДС более чем на 1 млрд гривен".

В ГФС также похвастались, что 12 августа их сотрудники разоблачили аффилированные структуры российской компании в противоправной поставке минеральных удобрений в Украину и уклонении от налогообложения на общую сумму более 1,3 млрд гривен.

Также в Государственной фискальной службе прокомментировали "неудовлетворительную" борьбу с теневым рынком подакцизных товаров. Так, общая сумма изъятых подакцизных товаров с начала 2021 года составила более 2,5 млрд гривен, что превышает прошлогодние показатели. Из незаконного оборота изъято более 500 тонн ЛВИ и 2 000 тонн спирта. Изъято около 18 млн пачек сигарет, несколько миллионов поддельных марок акцизного налога, из последнего — конфисковано более 70 тонн табачного сырья во время обысков в Днепропетровской и Запорожской областях, датированных началом августа. Изъято 40 тыс. тонн контрафактного топлива и, в частности, в рамках противодействия теневому рынку топлива ведется уголовное производство по уклонению от налогообложения большой сетью АЗС на сумму 240 млн гривен. Всего установлено и прекращено 102 нелегальных производства подакцизной продукции. "Сейчас закончено досудебное следствие и направлено в суд 680 уголовных производств, 19 из которых в отношении преступлений, совершенных в составе организованных групп", — похвастались в ГФС.

ГФС уверяет, что готова предоставлять ответы на запросы СМИ, однако не на те вопросы, которые являются "откровенными манипуляциями и искажением". Также в Фискальной службе пообещали давать адекватный ответ на все дискредитирующие публикации и не менять курс, "направленный на ликвидацию теневых рынков и обеспечение экономической безопасности Украины".