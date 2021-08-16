Активисты возле НБУ требовали прекратить деятельность Globalmoney в ОРДЛО и РФ, — СМИ
Прекратить сотрудничество платежной системы Globalmoney с банками РФ и предоставление услуг на неподконтрольных Украины территориях требовали ветераны АТО-ООС под стенами НБУ и офисом Globalmoney в БЦ "Ренессанс", говорится в сюжете телеканала "24"
"По информации активистов, компанией управляют из Москвы, и она, вопреки законодательству, обслуживает российский бизнес, который находится под санкциями СНБО. А также помогает террористам с неподконтрольных территорий обналичивать рубли со своих электронных кошельков. Саму компанию протестующие связывают с семьей Януковича", — отмечается в сюжете.
По словам председателя ветеранской ОО "Простите, что живые" Даниила Турчина журналистам, акция направлена против компании Globalmoney.
"Потому что эта компания, безусловно, является собственностью семьи Януковича. Следы подставных лиц ведут к бывшему министру финансов Януковича. Они открыто сотрудничают с банком ВТБ, с различными российскими банками, которые находятся под санкциями СНБО. И это недопустимо. Это бизнес на крови", — заявил он изданию.
Как отмечается в сюжете телеканала "24", активисты пикетировали также один из столичных бизнес-центров, где находится офис Globalmoney. Ветераны призвали СБУ и НБУ расследовать деятельность платежной системы в ОРДЛО и РФ и прекратить ее незаконную деятельность.
"Относительно российского бизнеса, который работает на территории Украины, мы рассчитываем, что СБУ начнет расследовать дело по Globalmoney. Также хотелось бы, чтобы эта система и российский бизнес вообще были запрещены в Украине", — заявил другой участник акции, ветеран АТО Александр Вельмас.
Факты также напомнили, 27 июля СМИ обнародовали информацию о странице Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) в российской сети "Вконтакте", которая запрещена в Украине, с символикой компании и наполненной новостями компании. На странице также действовала поддержка пользователей. После огласки в СМИ страница была удалена.