Общественные активисты припомнили кандидату на главу БЭБ Горбалю скандал с "Укргазбанком"

Бывший народный депутат от "Партии Регионов", ныне член Набсовета Нацбанка Василий Горбаль, который ранее руководил "Укргазбанком", а сейчас участвует в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности, вывел из банка 300 млн гривен. Об этом заявила общественная организация "Суспільство майбутнього" на своей странице в Facebook, пишет Дело. Ранее активисты этой организации уже пикетировали Офис президента и Кабмин с требованием не допускать Горбаля к конкурсу.

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Активисты утверждают, что "Укргазбанк" под руководством Горбаля "выдал кредиты на сумму более 300 млн. гривен и приобрел облигации "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании" ("У.И.И.К."), 75% которой также принадлежали Горбалю".

"Эти деньги НИКОГДА не были возвращены в банк. А значит, вкладчики банка были ограблены на 300 млн. гривен. Но это еще не все. Горбаль оставил людей, которые инвестировали в строительство жилья, без денег и без квартир. Инвесторы жилого комплекса "Silver Breeze" свое жилье от УИИК так и не получили. Компания сейчас — банкрот. Люди потеряли все свои деньги", — заявляют общественники.

Активисты также утверждают, что помощники Горбаля в период его работы в Верховной Раде "наличными получили 15 млн долларов в кредит в кассах "Укргазбанка".

Общественники также напомнили, что в 2016 году нардеп Михаил Головко направил депутатский запрос Генпрокурору относительно хищения 3 млрд грн на рефинансирование "Укргазбанка", однако ведомство "ответило отпиской". Кроме того, по их данным, брат Василия Горбаля — Олег, через свою фирму "Голденстаилгруп" передал в залог "Укргазбанку" по кредитам помещения по улице Воздвиженской, 60-В в Киеве, но на самом деле к ним не имел никакого отношения. "В результате этой махинации убытки Укргазбанка составили более 55 млн гривен", — утверждают в организации.

"В то время, когда "Укргазбанк" несет огромные убытки, Василий Горбаль размещает на депозитный счет российского банка ВТБ 4 млн долларов. Происхождение этих средств — неизвестно. Вероятно, это и есть те деньги, которые наличными получали его помощники", — отмечают общественники.

"Суспільство майбутнього" также напоминает, что Василий Горбаль долгое время "был спонсором "регионалов", входил в ближайшее окружение Виктора Януковича и Николая Азарова".

"Назначение Василия Горбаля на должность в Бюро экономической безопасности — прямая угроза национальной безопасности Украины. Мы обращаемся с данным фактам во все правоохранительные органы в чью компетенцию входит расследование преступлений Василием Горбалем и надеемся на оперативное реагирование. Нахождение таких лиц как Василий Горбаль недопустимо ни на одной государственной должности", — заявляют активисты.