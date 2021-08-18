Политолог Кочетков: "Конкурс по выбору главы Бюро экономической безопасности не претендует на клише "скандальный""

Сроки проведения конкурса по выбору главы Бюро экономической безопасности полностью вписываются в рамки законодательства, а сам конкурс, вопреки мнению отдельных экспертов, не стал скандальным. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог Александр Кочетков.

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"Подходит к концу конкурс по выбору главы директора Бюро экономической безопасности. И чем меньше времени остается до определения победителя, тем громче звучат голоса "экспертов по всем вопросам". Сегодня на глаза попалось заявление исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации — той, в которой президентом Томаш Фиала, что бизнес якобы обеспокоен скандальностью и длительностью процедуры отбора главы БЭБ.

Не знаю, чем руководствовалась представитель ЕБА, но в топ-5 вызовов для отечественного бизнеса точно нет пункта "конкурс по выбору главы БЭБ". Если, конечно, опираться на объективную социологию", — отмечает Кочетков.

По мнению эксперта, конкурсная комиссия в ходе заседания 13 августа не принимала решений, которые бы отсекали от финального этапа отбора сильных претендентов на должность главы БЭБ.

"Во-первых, что касается длительности процедуры отбора, то БЭБ, согласно закона, должно заработать не позже 25 сентября. Сроки проведения конкурса вписываются в рамки закона. В отличие от, например, конкурса по выбору главы Антикоррупционной прокуратуры, который длится уже полтора года.

Во-вторых, насчет якобы скандальности конкурса. По сравнению со многими другими конкурсами на госдолжности, которые сопровождаются многомесячными судами, публичными угрозами, массовым использованием радикалов всех мастей, конкурс на главу БЭБ — явно на клише "скандальный" не претендует. В минувшую пятницу довелось глянуть онлайн собеседования с кандидатами на должность главы БЭБ — нельзя сказать, что конкурсная комиссия по итогам собеседования необоснованно оставила сильных претендентов за бортом", — отметил Кочетков.

По мнению Кочеткова, позицию, выраженную представителем EБA, могут не разделять все члены данной бизнес-ассоциации.

"И самое главное. Отображает ли мнение функционера ЕБА позицию всех членов ассоциации либо же это ее частное мнение? Бюрократизации проникает даже в негосударственные, безусловно важные для бизнес-климата структуры, как отраслевые ассоциации, потому вопрос отнюдь непраздный", — пишет Кочетков.

На рассмотрение Кабинету министров по итогам последнего заседания конкурсной комиссии поданы 3 кандидатуры. Среди них глава ГФС Вадим Мельник, члена Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.