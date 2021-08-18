"Горбаль - это человек Януковича, который должен ответить за свои поступки, а не претендовать на главу БЭБ", - политолог

Член набсовета Нацбанка Василий Горбаль, который является одним из трех кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности — это партийный функционер времен экс-президента Виктора Януковича. И он должен ответить за свои поступки, а не пытаться стать главой службы, которая будет отвечать за экономическую безопасность страны, заявил в эфире 4 телеканала политолог Александр Палий.

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Он напомнил, что Горбаль был одним из нардепов от Партии Регионов, которые участвовали в нападении на Центральную избирательную комиссии на президентских выборах 2004 года, однако так и не понес за это ответственности. Кроме того, заявил Палий, Горбаль руководил Укргазбанком, доведя финучреждение до банкротства и дальнейшей национализации.

"У нас революции проходили очень гуманно для представителей бывшей власти. Поэтому они, спустя время, из украденных денег, берут определенную сумму, и подкупают членов комиссии. И члены комиссии думают: если другим ничего не было за их страшные преступления, то что мне будет за то, чтобы оставить какого-то подонка очередного и назначить его на должность? Вот так все и происходит… Членов комиссии покупают оптом, дают деньги кому-то одному, а он потом лоббирует нужное решение. Время от времени это останавливается общественностью, но потом возвращается на круги своя", — подчеркнул Палий.

Напомним, к заключительному этапу на должность главы Бюро экономической безопасности вышли три кандидата: экс-регионал, член набсовета Нацбанка, Василий Горбаль, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчу.

Ранее члены общественной организации "Суспільство майбутнього" обратились в правоохранительные органы, Офис президента, Кабинет министров, Верховную Раду, Нацбанк с заявлением о том, что Горбаль в свою бытность народным депутатом от "Партии регионов" и главой "УкрГазБанка" был причастен к мошенническим схемам по выведению сотен миллионов гривен из финучерждения, которые он, по данным общественников, разместил в российском ВТБ-банке.