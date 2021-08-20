Политолог рассказал, чем обернется прием на работу в БЭБ людей без соответствующего опыта

Устранять от конкурса в Бюро экономической безопасности людей с успешным опытом борьбы с преступниками и экономическими правонарушениями категорически нельзя. Экспертиза, профессионализм, опыт — ключевые факторы, которые должны определять выбор как главы новой структуры, так и рядовых сотрудников БЭБ. Об этом на своей странице Фейсбук заявил политолог Андрей Золотарев.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Подходит к завершению конкурс по выбору директора Бюро экономической безопасности. И вот, когда решение уже буквально на подходе, представители "Украинского Совета Бизнеса" решили высказать свое мнение по поводу условий проведенного конкурса. Господа бизнесмены считают, что для экономической безопасности государства служащие Бюро экономической безопасности должны не иметь опыта работы в украинских правоохранительных структурах. Говорят, "плохая институциональная память". По моему скромному мнению, подобные заявления бизнеса (кстати, это позиция всех членов УСБ или верхушки ассоциации?) — опасное заблуждение, которое грозит потерей контроля государства над экономической сферой", — уточнил Золотарев.

По словам политолога, глава БЭБ должен понимать, как бороться с распространенными схемами "кидка" государства на деньги.

"Имея дело с экономическими преступлениями, мы говорим об опытных мошенниках, хорошо разбирающихся в схемах по обману государства, уклонении от налогов и отмывании денег. Очевидно, что для выполнения поставленных задач сотрудник, а тем более глава БЭБ должен понимать, как бороться с распространенными схемами "кидка" государства на деньги, и иметь необходимый опыт противодействия экономическим правонарушениям и налоговым махинациям", — уточнил он.

По мнению политолога, отсутствие опыта у сотрудников НАБУ при запуске данного органа сыграло негативную роль с точки зрения борьбы с коррупцией

"Опыт НАБУ, когда с опытнейшими воротилами стали бороться бывшие студенты и неудавшиеся адвокаты, показал все недостатки выбора неопытных сотрудников для такой работы. Сколько уж весен прошло, а долгожданных посадок коррупционеров все нет и нет. Шумихи много, пиара много, а вместо результата — громкий пшик, от которого не стало легче ни государству, ни бизнесу, ни обществу. Устранять от конкурса людей с успешным опытом борьбы с преступниками категорически нельзя. Экспертиза и профессионализм — два фактора, которые должны определять выбор как главы новой структуры, так и рядовых сотрудников БЭБ", — отмечает эксперт.

Бюро экономической безопасности должно заработать с 25 сентября 2021. В финал конкурса на должность директора БЭБ вышли Василий Горбаль, Вадим Мельник и Аттила Ковчи.