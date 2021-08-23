Санкции показали Левочкину, что в России он никто и зовут его никак, – Лещенко

При этом он считает, что хуже всего в этой ситуации Дмитрию Фирташу, партнеру Сергея Левочкина.

Введение санкций России против депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея и Юлии Левочкиных — это месть соратникам по фракции со стороны кума Путина Виктора Медведчука. Об этом написал журналист и политик Сергей Лешенко в своем Telegram-канале.

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"Скандалы в прозападном лагере всегда происходили публично, но не менее горячие страсти кипят и в пророссийской части украинской политики. Введение санкций России против депутатов ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных — это месть соратникам по фракции со стороны кума Путина Виктора Медведчука. После того, как Медведчука посадили под домашний арест, Левочкин так навязчиво рассказывал внутри ОПЗЖ, что сможет вместо Медведчука модерировать процессы в Москве, что Медведчук решил показать ему его место — "он в России никто и зовут его никак", – отметил Лещенко.

По его мнению, отомстив Левочкину руками российского правительства, Медведчук в очередной раз показал, что является российским политиком, внедренным в украинский парламент. Раньше аналогичный подход санкционного наказания Медведчук применял против членов "Оппозиционного блока", который не захотел вступать в ОПЗЖ, добавил журналист.

При этом он считает, что хуже всего в этой ситуации Дмитрию Фирташу, партнеру Сергея Левочкина. "Он был освобожден после ареста в Австрии в 2014 году благодаря внесенному за него залогу 125 миллионов евро со стороны фигуранта "кремлевского доклада" Минфина США Василия Анисимова. Тогда Анисимов уточнил, что дал деньги в долг под проценты. Вместе со своим другом Аркадием Ротенбергом, находящимся в санкционных списках ЕС и США, Анисимов возглавляет федерацию дзюдо России и щедро поддерживает любимый спорт Владимира Путина деньгами.

Поэтому скоро Фирташу придется выбирать, с кем он — с Левочкиным или с друзьями Медведчука", – добавил Лещенко.