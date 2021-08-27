Бевза уличили в злоупотреблениях, в ответ он шантажирует главу Нацбанка и Офис Президента, - блогер

Экс-главу департамента лицензирования НБУ Александр Бевз уличили в злоупотреблениях, в ответ он пытается шантажировать руководство НБУ и Офиса президента. Об этом заявил блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook, комментируя интервью Александра Бевза "Украине молодой".

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"По слухам, Бевза поймали на нескольких историях, которые не делают чести сотруднику НБУ. И предложили уйти "по собственному". Но Бевз решил поступить по-своему. Заявления подал – но не уволился, а ушел в отпуск. Назад Бевза не зовут – и он вновь начинает через СМИ поливать своего шефа Кирилла Шевченко, хвалить Гонтареву, а заодно скалиться в сторону Офиса Президента. Что происходит – Бевз фактически шантажирует Власть. Либо берете назад, либо продолжаю раздавать интервью по нарастающей", — отметил Михаил Шнайдер.

По словам блогера, интервью Александра Бевза свидетельствует о том, что он регулярно информировал о текущей деятельности НБУ бывших руководителей Нацбанка Якова Смолия и Валерию Гонтареву, а также представителей посольств западных стран.

"Пожаловался Смолию, через которого он держит связь с шефом — Гонтаревой. Пошли жалобы и на послов. Бевз даже сбегал в самые высокие кабинеты. После чего "отработал" по Шевченко медийно – дав интервью "Новому Времени". Но за месяц после Сашиного демарша так ничего и не произошло. Мне кажется, что с такими шантажистами нужно не повторять ошибок, допущенных с Гонтаревой. Начинаешь шантажировать – получаешь заслуженное уголовное дело. И дальше ходишь на допросы без шансов оказаться в Лондоне под теплым крылышком у Леры", — отметил Михаил Шнайдер.

Напомним, в "Украине молодой" было опубликовано интервью Александра Бевза, где он обвинил Президента Владимира Зеленского в том, что тот знает о злоупотреблениях главы НБУ Кирилла Шевченко, но ничего не предпринимает. Бевз уточнил, что даже после его личной встречи с президентом политика руководства Нацбанка не изменилась. Он также заявил, что важно разделять коммерческое сатирическое шоу "Вечерний квартал" и государственное управление.

Александра Бевза поддержала экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. А политолог Алексей Голобуцкий заявил, что Бевз является важным свидетелем "злоупотреблений Кирилла Шевченко и Андрея Ермака, если отзовет заявление об уходе и останется работать в НБУ".

Ранее, 30 июля девять руководителей департамента лицензирования Национального банка Украины во главе с Александром Бевзом объявили об увольнении из НБУ. Александр Бевз обвинил главу Нацбанка Кирилла Шевченко в узурпации власти и замене коллегиальности директивным принятием решений. "Сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", — заявил Александр Бевз.