Перенос приватизации ОГХК привлечет к аукциону больше компаний, — BDO Corporate Finance
Государство перенесло приватизацию "Объединенной горно-химической компании". Таким образом ожидается привлечь к торгам больше участников, что гарантирует значительное увеличение стартовой цены предприятия. Об этом "Экономической правде" сообщил советник по приватизации АО "ОГХК" Виталий Струков, управляющий партнер BDO Корпоративные финансы.
"Перенос аукциона позволит потенциальным покупателям завершить анализ данных об ОГХК, без спешки провести необходимые расчеты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и набсовета", — заявил Струков. ,
Он отметил, что принятие решений о покупке компании — кропотливый и достаточно долгий процесс. Ряд заинтересованных в приватизации ОГХК инвесторов предупреждали, что им недостаточно двух месяцев, которые государство отвело для анализа всей информации о предприятии, проведения дью дилидженса, собственной оценки, формирования цены на аукцион и принятия финального решения.
"Некоторые инвесторы сообщили, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели", — отметил советник.
По словам Струкова, интерес к приватизации ОГХК проявляет множество международных инвесторов. 19 из них подписали Договора о конфиденциальности с ФГИУ и получили доступ к информации для проведения дью дилидженсов и подготовки к аукциону. Больше половины активно делали дью дилидженсы, визиты на производственные активы.
"Этот шаг полностью оправдан, сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами уже разогрет интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора", — резюмировал советник.