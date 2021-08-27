Перенос приватизации ОГХК привлечет к аукциону больше компаний, — BDO Corporate Finance

Государство перенесло приватизацию "Объединенной горно-химической компании". Таким образом ожидается привлечь к торгам больше участников, что гарантирует значительное увеличение стартовой цены предприятия. Об этом "Экономической правде" сообщил советник по приватизации АО "ОГХК" Виталий Струков, управляющий партнер BDO Корпоративные финансы.

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"Перенос аукциона позволит потенциальным покупателям завершить анализ данных об ОГХК, без спешки провести необходимые расчеты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и набсовета", — заявил Струков. ,

Он отметил, что принятие решений о покупке компании — кропотливый и достаточно долгий процесс. Ряд заинтересованных в приватизации ОГХК инвесторов предупреждали, что им недостаточно двух месяцев, которые государство отвело для анализа всей информации о предприятии, проведения дью дилидженса, собственной оценки, формирования цены на аукцион и принятия финального решения.

"Некоторые инвесторы сообщили, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели", — отметил советник.

По словам Струкова, интерес к приватизации ОГХК проявляет множество международных инвесторов. 19 из них подписали Договора о конфиденциальности с ФГИУ и получили доступ к информации для проведения дью дилидженсов и подготовки к аукциону. Больше половины активно делали дью дилидженсы, визиты на производственные активы.

"Этот шаг полностью оправдан, сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами уже разогрет интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора", — резюмировал советник.