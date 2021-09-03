Мельник объявил о создании рабочей группы по запуску БЭБ при участии европейских экспертов

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник на своей странице в Facebook объявил о создании рабочей группы с участием экспертов Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM). Она займется вопросами прозрачности кадрового отбора будущих сотрудников БЭБ и внедрением европейских подходов для реализации аналитической и правоохранительной функций Бюро.

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"Сегодня состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине. Итогом встречи стали достигнутые договоренности о создании рабочей группы, которая будет способствовать быстрому запуску Бюро экономической безопасности, прозрачному кадровому отбору и внедрению европейских подходов для качественной реализации аналитической и правоохранительной функции БЭБ.

Консультативная миссия ЕС в Украине готова предоставить широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействие налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС.

Совместными усилиями мы будем запускать новый сервисно-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", — отметил Мельник.

Старт работы Бюро экономической безопасности ожидается 25 сентября.