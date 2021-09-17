Лероса заподозрили в причастности к информатаке на депутата Киевсовета: в сети появилось новое видео

Народный депутат Гео Лерос мог брать деньги за информационную атаку на депутата Киевского городского совета Михаила Терентьева (фракция "Солидарность"). Такая "услуга" якобы стоила заказчику $10 тысяч. Об этом сообщает Обозреватель.

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Факт передачи денег человеку, похожему на Лероса, можно увидеть на видео со скрытой камеры наблюдения, которое оказалось в распоряжении издания "Телеграф". При этом собеседник нардепа "замылен".

Голос за кадром сообщает, что запись была сделана 19 октября 2020 года в одном из офисных центров Киева.

А уже на следующий день Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, где похожий на Терентьева человек обсуждает с посредником вопрос покупки голосов избирателей в столице. Также нардеп поднял эту тему в эфире одного из телеканалов.

Через несколько дней Лерос снова пришел к заказчику и отчитался о проделанной работе, сообщает Обозреватель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, где Гео Лерос, обвиняющий в поджоге своего авто Офис президента, обсуждает план инсценировки уничтожения собственного имущества и забирает конверт с суммой, в три раза превышающей стоимость сгоревшего Mersedes.

Правоохранители прикрепили эту запись к материалам следствия по делу о поджоге автомобиля нардепа.

Тогда Лерос заявил, что видео является сфабрикованным. Также политик назвал имя вероятного монтажера – киевского бизнесмена Вадима Столара.