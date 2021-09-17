Николаевский глиноземный завод обвиняют в нанесении ущерба государству на 240 миллиардов - СМИ

Уголовное производство открыто по заявлению общественной организации "Стоп Шлам".

,Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству должностными лицами ООО "Николаевский глиноземный завод", сообщает Сomments.ua.

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Согласно данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ в течение последних трех лет экологического налога за размещение отходов красного шлама, ущерб государства превышает 240 млрд гривен.

Уголовное производство открыто по заявлению "СТОП ШЛАМ" – общественной организации, созданной жителями Николаевской области, пострадавшими от негативного воздействия отходов производства НГЗ – красного шлама – на их здоровье. Ожидается, что во время досудебного расследования правоохранительные органы выяснят законность получения заводом более 1 млрд гривен ежегодно из госбюджета в качестве бюджетного возмещения НДС.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп Шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил данный иск и постановил выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, которые присоединились к иску.