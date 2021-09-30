В Каролино-Бугазской ОТГ под Одессой зарегистрировали почти 1500 фиктивных избирателей для участия в перевыборах, - СМИ

Количество фиктивно зарегистрированных избирателей в Каролино-Бугазской ОТГ насчитывает не менее 1450 человек. Об этом информирует местный сайт "Затока.Инфо" со ссылкой на сообщение в социальной сети Facebook экс-председателя Белгород-Днестровской районной избирательной комиссии Юрия Янева.

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При этом эксперт отмечает, что количество голосов, необходимое для победы кандидата на должность головы: 750-850 голосов. На должность депутата: 50-70 голосов. Таким образом Юрий Янев считает повторный избирательный процесс в Затоке и Каролино-Бугазе — профанацией.

По данным корреспондента "Затока.Инфо", на повторные выборы в Каролино-Бугазскую ОТГ уже зарегистрировались более 40 кандидатов в депутаты. Пять человек подали документы на регистрацию кандидатом на пост сельского головы, один из них уже зарегистрирован.

"Документы, поданные в комиссию еще четырьмя гражданами, рассматриваются в установленном Законом порядке в четко обозначенные сроки, — сообщил журналистам председатель Каролино — Бугазской сельской избирательной комиссии Алексей Байрак.

Однако, по данным сайта, в комиссии некоторые ее работники отмечают, что, несмотря на надлежащее техническое обеспечение СТИК, финансово громада на сегодня к проведению выборов 31 октября совершенно не готова.

В то же время, коллеги из "Затока. Инфо" пишут:

"В ходе подготовки к выборам, один из граждан, нынешний председатель Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко уже начал агитационную кампанию ДО регистрации в качестве кандидата в нарушение избирательного Кодекса Украины. По данным на сегодня одесская областная ОПОРа данного факта "не заметила". По вполне очевидным причинам редакция "Затока.Инфо" обоснованно сомневается, что господин Мельниченко не задействует админресурс".