Харьков пытается взять под контроль группировка во главе с депутатом от ОПЗЖ Андреем Спасским, - СМИ

Если харьковская ячейка ОПЗЖ получит власть в городе, то бизнес ждет возвращение времен Януковича, уверены журналисты

Вне зависимости от итогов грядущих выборов мэра Харькова, пост секретаря Харьковского горсовета, а с ним и власть в городе рассчитывает получить депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Спасский. Об этом идет речь в статье "Рейдерская атака ОПЗЖ на Харьков", опубликованной на сайте "Телеграф".

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Как отмечают авторы статьи, после того как и.о. мэра Харькова Игорь Терехов остался, по сути, один без значимой поддержки и прикрытия со стороны Арсена Авакова, ему на помощь и пришли "друзья" из местной ОПЗЖ, имеющие в Харьковском горсовете своеобразную "золотую акцию" в виде фракции из 19 депутатов.

"Фактически коалиционное большинство в горсовете во главе с "Блоком Кернеса — Успешный Харьков" не может нормально работать без их голосов, поэтому тамошний депутатский отряд ОПЗЖ получил серьезное влияние на принятие решений как в сессионном зале, так и в чиновничьих кабинетах мэрии", — говорится в статье.

Изначально суть договоренностей, как отмечают авторы статьи, была следующая: "Либо местная ОПЗЖ всячески поддерживает Терехова как кандидата в харьковские мэры, но за это получает полное, основное и даже решающее свое участие в политической и экономической жизни города, а также непосредственное присутствие в ее исполнительных органах. Либо ОПЗЖ блокируют проведение сессий горсовета, принятие городского бюджета, назначения ключевых должностных лиц и прочее. По сути, выбор без выбора".

Ключевой фигурой в переговорах между властью и партией Медведчука, как отмечают авторы статьи, является Андрей Спасский, избранный осенью 2020 года депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ. "Именно он, а не формальный лидер партийной фракции в горсовете Андрей Лесик, координирует решение нужных вопросов и голосования депутатов-однопартийцев. И именно Спасского СМИ называют теневым руководителем харьковской ОПЗЖ, хотя он всего лишь — замглавы городской фракции партии", — говорится в статье.

Безусловно, отмечают журналисты, Спасский "не является значимой и самостоятельной фигурой на харьковских переговорах, являясь лишь куклой в руках совсем других небезызвестных людей. Однако, по слухам, уже существуют некие договоренности, что после мэрских выборов в Харькове Спасский станет секретарем горсовета и начнет руководить городом уже официально и открыто".

Авторы статьи считают, что если харьковская ячейка ОПЗЖ дорвется до власти в городе, то бизнес ждет возвращение времен беглого экс-президента Виктора Януковича.

Журналисты напоминают, что Андрей Спасский ранее работал на Киевщине, где при президентстве Януковича занимал должность замглавы Киевской ОГА. Пребывая на этой должности, Спасский упоминался в СМИ в связи со скупкой голосов избирателей на "проблемном" обуховском округе № 94, а также — в скандале вокруг земель Беличанского леса под Киевом.