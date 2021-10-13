Украину можно назвать рейдерским Сомали, - бизнесмен Вемир Давитян

Вемир Давитян, учредитель юридической фирмы Novem, рассказал, в чем уникальность украинского рейдерства

В нашей стране крупные и транснациональные корпорации имеют ресурсы противодействовать рейдерству, а вот среднему и малому бизнесу приходится нелегко, поскольку даже на помощь государства рассчитывать не приходится. Именно поэтому, как пишет в своем авторском материале Вемир Давитян, Украину можно назвать рейдерским Сомали.

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Свидетельством этого, являются данные Офиса Генерального Прокурора Украины, в соответствии с которыми в мае этого года зафиксировано 322 рейдерских захвата. Соответственно, среднему и малому бизнесу остается лишь молится, чтоб рейдеры обходили его стороной.

"И это при том, что в Украине в последние годы разработано и внедрено чуть ли не самое разветвленное законодательство в сфере противозаконного захвата бизнеса среди стран бывшего СССР. Однако, дело, наверное, не в количестве нормативно-правовых актов или в строгости юридических санкций которыми установлена ответственность за противозаконное рейдерство, а в комплексном подходе к использованию всей палитры государственных экономико-правовых, организационных, административно-процедурных мероприятий, направленных на преодоление рейдерства как явления", — констатирует специалист.

Так же Вемир Давитян добавляет, что в Китае рейдерства не существует вообще, как явления. Сложно представить каких-то боевиков, которые отжимают предприятия и в Швейцарии или Великобритании, а все потому, как уверяет Давитян, что в развитых странах процесс слияния и поглощения компаний работает по принципу "санитаров леса", благодаря которому идет цивилизованная очистка рынка от неэффективного бизнеса.

В качестве яркого примера своим словам, Вемир Давитян приводит историю первого долларового миллиардера США Джона Дэвидсона Рокфеллера, который, по большому счету, стал никем иным, как "белым" рейдером, который путем слияния и поглощения сконцентрировал 95% нефтяного бизнеса Америки.

В то же время, если проводить параллели с другими странами, то в Украине, по словам собеседника, никакой рейдерский захват не похож на другой, а сами мошенники-рейдеры используют комбинации с нескольких методов захвата. Они сочетают условно-законные акции с откровенно криминальными поступками, интеллектуальным мошенничеством и неприкрытым насилием.

"Выстоять среднему или малому бизнесмену в противостоянии с профессиональными рейдерскими группировкам достаточно непросто, но возможно. Основным стратегическим оружием в таком противостоянии должно стать время. Важно втянуть рейдера в длительную позиционную борьбу документов, долгих переписок, скучных длительных переговоров, что обесценит усилия мошенника и сделает рейдерскую атаку неприбыльной. Это и будет шанс устоять для вашего бизнеса", — констатировал бизнесмен.

Источник: https://novem.law/tpost/isbfmgi8s1-protizakonne-reiderstvo-yak-oznaka-dikun