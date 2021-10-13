Визит президента Израиля в Украину: итоги и перспективы

На прошлой неделе состоялся государственный визит в Украину Президента Израиля Ицхака Герцога. Официальная программа включала встречи на высшем уровне, выступление на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине резни в Бабьем Яру, и встречи с представителями украинской еврейской общины. Несмотря на то, что что глава государства в Израиле имеет церемониальные функции и практически не участвует в исполнительной власти, авторитет в израильском обществе у него неоспорим, летом 2021 года он получил рекордную поддержку в Кнессете. И первый его государственный визит за границу, который состоялся именно в Украину, стал результативным и плодотворным именно для официального Киева.

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Ицхак Герцог является потомственным политиком, его отец также был Президентом Израиля, он встречался с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком и среди прочих решений принимал одно из самых важных в двусторонних украино-израильских отношениях – об установлении дипломатических отношений, которым в этом году исполняется 30 лет.

Мировые СМИ должным образом осветили и само пребывание в Украине Ицхака Герцога и его участие в мероприятиях в память жертв Бабьего Яра в Киеве. Несмотря на церемониальнось фигуры Президента Израиля, Украинской стороне удалось получить весьма позитивные практические результаты. В совместном заявлении двух Президентов указано, что стороны взаимно признают паспорта вакцинации от COVID-19 и в ближайшее время ожидается возобновление бизнес и туристических поездок граждан Украины в Израиль. Ранее украинское Посольство разъясняло, что это касается это тех граждан, которые вакцинированы вакцинами, одобренными Администрацией по продовольствию и медикаментам США (FDA). Это очень важно, поскольку украинские дипломаты с мая 2021 г. работали над вопросом признания паспортов вакцинации, и это стало возможным к визиту Президента Израиля в Украину.

Экономические продвижения

Второй важный момент, который был озвучен в ходе визита, это то, что стороны приступают к работе над Соглашением о зоне свободной торговли в сфере услуг. Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем вступило в силу с 1 января текущего года, и украинское правительство изначально предложило расширить данные договоренности на сферу услуг. Ведь тесное взаимодействие Киева и Израиля подтверждается, к примеру, и тем фактом, что свыше 200 тысяч украинцев работает в израильской IT-сфере. И к визиту Президента удалось убедить Министерство экономики Израиля в необходимости такого шага. Поэтому сейчас начинается работа в этом направлении. И это тоже очень важно для украинской экономики.

Следует также отметить плодотворные переговоры украинского премьера с главой израильского государства: обсуждалось расширение сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и медицинской сферах. Кроме того, израильская сторона получила приглашение к участию в запланированных масштабных оросительных проектах на юге Украины. В связи с этим достигнута договоренность о том, что министр сельского хозяйства вместе с бизнес делегацией посетит Киев в начале ноября. Также акцентировалось внимание на медицинских проектах, которые сейчас активно развиваются между двумя странами, в частности, инициативы о стажировке украинских врачей в Израиле, открытия клиники с израильскими передовыми технологиями в Украине и клинические испытания израильских медпрепаратов от COVID-19.

Была достигнута договоренность о том, что до конца года будет проведено очередное заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономики и торговли, которую в данный момент возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, а с израильской стороны — министр строительства, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

Политическая составляющая

Украинский парламент накануне визита Президента Израиля проголосовал за важный для израильской стороны закон, который определяет дефиницию "антисемитизм" и вводит уголовную ответственность за проявления антисемитизма.

"Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", — говорится на официальном сайте Президента Украины.

И говорить о том, что этот закон нужен лишь Израилю, несправедливо, поскольку украинское законодательство и так предусматривает уголовную ответственность за ксенофобию и разжигание расовой ненависти. Это то же самое, принятый закон лишь закрепляет существующие нормы. Но это подтверждение Украиной позиции неприятия антисемитизма и является важным сигналом, как для Израиля, так и для всего мирового сообщества.

Важнейший результат визита – это закрепление позиции, что Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Украина и Израиль подтвердили свою приверженность основополагающим принципам международного права, уважению суверенитета и территориальной целостности государств. В связи с этим израильская сторона выразила надежду на то, что благодаря международным дипломатическим усилиям суверенитет и территориальная целостность Украины будут восстановлены в близком будущем", — говорится совместном заявлении Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога.

И сложно переоценить важность акцентирования внимания на этой позиции для Украины, которая 8-й год ведет оборону своих территорий на Донбассе!

Мероприятия в Бабьем Яру были чрезвычайно важны для израильской стороны, и с точки зрения памяти о Холокосте и строительства Мемориала на месте массовых убийств евреев в Киеве. Для Украины этот визит стал важным репутационным приобретением – благодаря приезду Президента Израиля значительно расширилась аудитория этих мероприятий. Официальный Киев однозначно значительно приобрел от приезда Ицхака Герцога. Отдельно израильские СМИ отметили неоспоримый факт, что Украина не замалчивает совместную историю, а наоборот – говорит вслух, подчеркивает важность сохранения памяти и объединения усилий для недопущения таких историй в будущем.

Ярослав Омельченко