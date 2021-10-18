Хозсуд Киева заблокировал строительство новых складов боеприпасов, снаряды хранятся под открытым небом, – эксперт

Хозяйственный суд Киева блокирует строительство современных складов для боеприпасов в Хмельницкой, Винницкой и Кировоградской областях несмотря на огромные риски новых взрывов, утверждает политический эксперт Алексей Курпас в своем блоге, опубликованном в интернет-издании "Цензор.Нет".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как пишет блогер, тендеры на эти работы еще в 2018 году выиграли 2 фирмы из орбиты скандального застройщика Максима Микитася. Получив авансом около 1 млрд гривен, ООО "Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж" выполнили работы всего на 10% и остановили их. А теперь "с помощью судебных решений держат в заложниках всю страну из-за того, что не дают другим компаниям проводить работы на аварийных складах", считает эксперт. В результате снаряды хранятся под открытым небом, риск новых взрывов – огромный, но проблему стараются не замечать, отмечает он.

"Министерство обороны контракты со старыми подрядчиками разорвало и заключило с новыми. Но тут началось самое интересное – в игру включились украинские суды. В частности, Хозяйственный суд Киева. Для начала "Північно-Український будівельний альянс" подал иски против Минобороны, всего их 4, а суды заблокировали все стройки складов", – говорится в публикации.

Судебные тяжбы касаются почти каждого аспекта строительства, утверждает эксперт: обжалуется проведение торгов, заключение по ним контрактов, выполнение в целом оборонного госзаказа и т.д.

Автор приводит целую цепочку примеров, когда судьи Хозсуда своими решениями помогали коммерческим фирмам вопреки государственным интересам.

Так, по одному из исков судья А.Привалов запрещает Минобороны проводить торги по выбору нового подрядчика, другая судья М.Данилова обязывает расторгнуть госконтракты с новыми исполнителями на достройку хранилищ и вернуться к старым подрядчикам, пишет Курпас.

"Вынесла решение и буквально через месяц… подала в отставку, которую принял Высший совет правосудия. На пенсию от 1млрд с чистой совестью?", — отмечает автор.

Потом судья А. Яковенко разрешил ООО "Північно-український будівельний альянс" выплачивать 2 млрд. долгов своим кредиторам не живыми деньгами, а растянув строительные работы на полигонах на 10 лет, уточнил Курпас.

"Можно ли разорвать эту цепочку из шантажа, чтобы построить наконец-то эти хранилища? Видимо, сама мысль о миллиарде, полученном с госконтрактов, как-то магически влияет на судей. Посмотрим, что будет совсем скоро, когда состоятся очередные заседания по делам – и в хозяйственных судах, и в апелляции. И смогут ли судьи понять, что безопасность миллионов украинцев важнее, чем коммерческие интересы какой-то группы людей", – говорится в блоге.

Учитывая риск новых взрывов на складах боеприпасов, по мнению автора, в ситуацию должны вмешаться Офис президента, лично Владимир Зеленский, РНБО, СБУ и Верховная Рада.

"Да, суд – это отдельная ветвь власти, но она уж точно не должна чувствовать себя безнаказанной. Или какая-нибудь судья Данилова считает себя главнее Президента, Кабмина и народа Украины вместе взятых? Тогда Президент вместе с МВД и СБУ могли бы четко дать понять, что это не так. Если, конечно, "Альянс" не решил и тут поделиться миллиардом со всеми заинтересованными лицами", – предполагает Курпас.