Долги Астиона: владельца Dnipro Agro Group ждет суд

Владельца холдинга Dnipro Agro Group Василия Астиона ожидает судебное разбирательство, инициированное "Радабанком", пишет РБК-Украина в статье "Время платить по счетам. Чем закончатся слушанья по иску "Радобанка" к Астиону".

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Автор напоминает, что "до последнего времени в число кредиторов Dnipro Agro Group, по данным СМИ, входили "Таскомбанк" (кредитная линия на 360 млн грн), банк "Пивденный" (10 млн долларов), ПУМБ (1,65 млн долларов), банк "Конкорд" (25 млн гривен) и другие".

А очередные проблемы у Астиона возникли из-за того, что он не смог погасить относительно небольшой долг Радабанку на сумму 10,87 млн грн.

Как сообщает РБК, в мае 2019 года Радабанк выдал кредит на сумму 16 млн грн сроком на шесть месяцев ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский", под поручительство нескольких компаний, а также Василия Астиона — владельца холдинга Dnipro Agro Group, в состав которого входит должник. Но погашен кредит не был, и в 2020 году банк подал иск в суд, потребовав взыскать с ООО 10,87 млн грн тела кредита. В апреле 2021- го хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск и постановил взыскать этот долг солидарно с ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" и его поручителей ООО "ФК "Фингруп Фактор" и ООО "Перемога".

А еще Радабанк решил "догнать" главного поручителя — Василия Астиона и подал к нему и ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" сразу два иска в Новомосковский межрайонный суд Днепропетровской области, потребовав взыскать с них предметы залога. Теперь ООО может лишиться т.н. "биологических активов" в виде 2823 свиней, а также зданий и оборудования. А Василий Астион — целого списка движимого и недвижимого имущества, в который входят его элитные авто, квартира, дом и земельный участок. По информации издания, иски в порядке гражданского судопроизводства назначены к рассмотрению на 28 октября и 29 ноября.

"Если эти иски будут удовлетворены, то на животноводческом бизнесе Астиона можно будет ставить жирный крест. А остальным банкирам — вносить его в список наиболее проблемных должников с негативной репутацией", — констатирует журналист.