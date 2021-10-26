Группа депутатов и чиновников, близких к экс-спикеру Разумкову, ответственна за провал проекта украинского спутника - политолог

Задание президента вывести и запустить современный украинский спутник провалено некомпетентными и коррупционными исполнителями. За 250 млн грн бюджетных средств на орбиту будет выведена устаревшая модель, не отвечающая современным технологическим требованиям. За провал проекта ответственны группа депутатов и чиновников, близких к экс-спикеру Дмитрию Разумкову: глава комитета по экономическому развитию ВРУ Дмитрий Наталуха, замминистра экономики Михаил Лев и экс-глава НКАУ Усов, пишет на своей странице в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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"В декабре должен состояться запуск спутника "Сич-2-30". Это брат-близнец "Сич-2", который запустили в 2011 и который сломался, не прослужив и половины гарантийного срока. И вот теперь мы запускаем дубликат проблемного аппарата. Хотя очевидно, что оборудование давно устарело. Когда современные спутники передают изображение с разрешением 30 сантиметров, наше "ноу-хау" имеет разрешение 7,8 метра", — отметил Сергей Быков.

По мнению эксперта, запускаемый спутник не в состоянии выполнять военные задачи на надлежащем уровне.

"Аппарат в идеальных погодных условиях способен показать только пятно — а это могут быть военные в палатках, а могут — "Грады". Передавать снимки спутник может только раз в неделю. А если учитывать нашу ситуацию в ОРДЛО, где позиции противник меняют явно чаще, актуальность "Сич-2-30" очень сомнительна", — отметил Сергей Быков.

Эксперт подчеркнул, что продвижением устаревшего спутника занимались Дмитрий Наталуха, Михаил Лев и Владимир Усов, которые обещали, что запуск обойдется всего в $1 млн, однако по итогу затраты бюджета на проект уже составили 250 млн грн.

"Группа ушлых юристов и технологов под руководством – Разумкова и Наталухи, и еще двух экс-глав НКАУ – Михаила Льва и Владимира Усова. В декабре 2020 они начали переговоры со SpaceX, ракета которой должна была вывести спутник на орбиту. И уже 4 марта Наталуха хвастался, что Маск запустит наш спутник всего за миллион долларов. Но вскоре выяснилось, что только запуск обойдется не в $1 млн, а в 2. И работать со SpaceX НКАУ будет через посредника. И красиво промолчали об объемах финансирования работ, которые составили 250,9 млн грн", — отметил эксперт.

По информации Сергея Быкова, в случае вероятного выхода из строя спутника, разработчики получат страховые выплаты от Экспортно-кредитного агентства, процесс докапитализации которого проходит под руководством Михаила Льва и Дмитрия Наталухи. По информации эксперта, все теневые выплаты, которые могут быть получены кураторами проекта, будут направлены на будущую избирательную кампанию Дмитрия Разумкова.

"В случае, если спутник не долетит или выйдет из строя в космосе, КБ "Южное" получит страховую выплату от Экспортно-кредитного агентства. С марта Наталуха продвигает его перезапуск и докапитализацию. Весь процесс курирует Михаил Лев, под руководством которого Минэкономики уже завело в агентство 2 млрд грн. Чтобы максимально застраховать риски — Разумков 10 сентября санкционировал создание ВСК по двум разворованным проектам КБ "Южное" "Лыбидь" и "Циклон-4". И теперь, – внимание, – заместителем главы следственной комиссии стал Наталуха. И очевидно, что данная ВСК будет крышей для дерибана средств на запуске "Сич-2-30" и других проектов Экспортно-импортного агентства, призванных наполнить бюджет. Но не государственный, а будущей парламентской, а дальше и президентской кампании Разумкова. Но это уже совсем другая история", — отметил Сергей Быков.