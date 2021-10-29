Геннадий Труханов: в вопросах развития Одессы мы достигли полного понимания с центральной властью - СМИ

На Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины была представлена программа "Нова Одеса", которую подготовили урбанисты. С презентацией выступил урбанист Максим Головко. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесса долгое время была обделена вниманием со стороны государственной власти и поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за то, что сейчас эта ситуация меняется, сообщает Волнорез.

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"Мы действительно создали отличную рабочую группу, есть взаимодействие местных органов власти с центральными, а главное — понимание, что делать, как и когда", — сказал Геннадий Труханов.

Президент отметил высокий уровень взаимодействия рабочей группы с Офисом Президента.

"Одесса действительно уникальный город, и пока Крым оккупирован — это главное место летнего, морского туризма в Украине. Поэтому очень хочется все восстановить, улучшить и приумножить", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что эта программа направлена на развитие всех туристических магнитов страны и призвал представителей всех регионов присоединяться к ее реализации.

"Мы вас приглашаем в эту программу. Мы готовы обсуждать вопрос объединения бюджетов местных и государственного. Мы уверены, что каждый регион нашей страны имеет какую-то особенность, но если вы не будете инициативными, то мы не сможем ускорить этот процесс", — обратился Президент к участникам Конгресса.

Кроме того, было отмечено, что у Одессы есть все шансы принять на своей территории EXPO- 2030. Президент выразил надежду, что к этому времени уже будут заметные результаты в рамках проекта "Нова Одеса".