Замена Любченко. Что известно о будущем первом вице-премьере Юлии Свириденко

Ключевые факты из биографии кандидата в министры экономики

Вопрос отставки первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко обсуждается с лета. Примерно в начале осени было принято решение заменить неэффективного менеджера времен Николая Азарова заместителем главы Офиса Президента Юлией Свириденко. Накануне это решение подтвердила фракция "Слуга народа". Одним из ключевых преимуществ Свириденко называют понимание специфики работы с иностранными инвесторами и современный взгляд на вопросы стимулирования экономики Украины.

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Причины ухода Алексея Любченко неоднократно обсуждались в кулуарах правительства и в медиа. Одной из ключевых претензий к будущему экс-министру является узкий "фискализаторский" подход к развитию экономики, устаревшие взгляды на развитие реального сектора, а также токсичность, связанная с причастностью к различным схемам, например, "скруткам" налога на добавленную стоимость.

Именно поэтому вопрос о смене чиновника остро встал еще в средине лета, а по состоянию на начало осени уже фактически был решен в Офисе Президента. Среди нескольких кандидатур на замену Любченко, чаши весов с наибольшей долей вероятности склонятся в пользу заместителя главы Офиса Юлии Свириденко, которая работает на этой должности с декабря 2020 года. Ее кандидатура в ближайшее время должна быть предложена Верховной раде в качестве претендента на пост первого вице-премьер-министра и министра экономики.

Инвестиционный бум в Чернигове

Свириденко родилась и долгое время работала в Чернигове. По образованию – экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет, где обучалась на факультете экономики, менеджмента и права. По окончанию университета получила диплом по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". В этом же году Юлия поступила в аспирантуру КНТЭУ по специальности "Экономика и управление национальным хозяйством". Сейчас работает над кандидатской диссертацией по теме "Регулирование процесса концентрации капитала в сфере товарного обращения в Украине".

Кроме основного образования, Свириденко также обучалась на различных последипломных программах, получив также специальность бухгалтера и сертифицированного Фондом госимущества специалиста по оценке недвижимости и оборудования и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. В 2016 году она прошла курс по менеджменту в Немецкой академии управления Нижней Саксонии (DMAN, Германия), была участником программы "Академия хорошего управления и повышения компетентности в Европе", организованной Европейской академией Берлина при поддержке МИД Германии. Кроме того, Юлия закончила программу стратегий роста частного сектора, организованную Шведским агентством по международному развитию Sida (Швеция, 2017).

После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году начала работать экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" в Киеве (компания работает на рынке недвижимости). Через три года – в 2011 году – Юлия Свириденко покинула компанию, так как была назначена главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика). На своем посту Юлия занималась привлечением китайских инвесторов в Украину. По результатам работы Постоянного представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие "Эко-Втор" со 100% иностранными инвестициями. Свириденко обеспечивала полное сопровождение инвестиционного проекта по строительству завода по производству полиэфирного волокна, а впоследствии заняла должность заместителя директора завода по вопросам внешнеэкономической деятельности. На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года — начальником Департамента экономического развития в этой же администрации. С сентября 2017 была и. о., а с 2018 первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона. За время ее деятельности, писали СМИ, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине.

После этого возглавляла компанию "Сидко-Украина", которая занимается производством кормов и переработкой органической продукции.

Ответственная за экономический рост

В 2019 году ее пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность замминистра, а затем с июля 2020 — первого заместителя. В ее обязанности входило формирование и реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики. Также на этой должности активно занималась вопросами ликвидации задолженности по заработным платам на госпредприятиях.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе Президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг. По ее мнению, для роста экономики особое внимание стоит уделять кредитным программам (например, программе "Доступное жилье"), а также борьбе с безработицей. "Создание условий для легкого трудоустройства, комфортной работы и увеличение легальных доходов работников является крайне важной задачей для Украины", — отмечает Свириденко. В сфере ее внимания – реформа государственных предприятий и реформа корпоративного управления, улучшение бизнес-климата Украины, прозрачные публичные закупки и дизайн рынков, реформа рынка труда.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный Президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу. "Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую – незаполитизированную – проблематику, которая позволит нам инициировать соответствующие изменения в законодательство и наработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", – отметила она после начала работы Совета.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Журнал "Фокус" включил ее в список ТОП-100 наиболее влиятельных женщин в Украине под №13.

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Большой объем задач, с которыми успешно справляется Свириденко в Офисе, а также современный подход и применение в управлении ведущих мировых практик стали одними из основных критериев, благодаря которым было принято решение предложить Юлии Свириденко возглавить Минэкономики и занять должность первого вице-премьер-министра. Сможет ли широкий спектр ее компетенций, опыт работы в госсекторе и с иностранными инвесторами убедить парламентский зал в необходимости поручить ей одну из ключевых позиций в правительстве — покажет голосование на одной из ближайших пленарных недель.