СМИ рассказали об увольнениях и назначениях в Укроборонпроме, а также личном интересе Юрия Гусева

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев "проводит странные кадровые ротации", а "его личный интерес может заключаться в концентрации максимального количества денежных потоков в канун масштабной реорганизации структуры по недавно принятому законодательству", пишет издание УНИАН.

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По словам собеседника агентства в концерне, "Гусев регулярно использует имущество предприятий в собственных целях, а также устраивает на работу приближенных друзей и родственников".

Например, о стилистике управления и отношения к оборонным предприятиям как к личному имуществу можно судить по скандалу, связанному с перелетом делегации "Укроборонпрома" в Запорожье на подведение итогов первого полугодия работы в 2021 году. Чиновники воспользовались транспортным самолетом АН-74Т госпредприятия "Антонов" фактически как такси. Чтобы не платить по коммерческому тарифу за перевозку своей свиты, Гусев заказал транспортный самолет в подчиненной ему компании. При этом полет оформили как учебно-тренировочный с элементами ротации личного состава, пишет издание.

Также в окружении гендиректора рассказывают, что за счет концерна он регулярно устраивает полутуристические поездки бизнес-классом для себя и ближайшего окружения. А в некоторых из них — например, во время вояжа в Перу (Гусев упоминает о контактах в этой стране в одном из интервью), как утверждают журналисты, даже оплачивает за счет средств налогоплательщиков люкс-номер для жены.

По данным журналистов, "за период меньше года с даты назначения, Гусев успел обрасти десятком штатных и внештатных советников, тремя личными ассистентами, пресс-службой на 10 людей (кроме скандалов, о достижениях "Укробронпрома" особо и не слышно), а также рядом помощников, на должности которых Гусев взял родственников (одного уволили за пьянство, водитель работает с поддельной справкой о состоянии здоровья и т. д.)".

"На должности начальников управлений, директоров предприятий и их заместителей Гусев назначает личных друзей, игнорируя конкурсы и проводя лишь формальные проверки кандидатов. А тех приближенных, кого приходилось увольнять после явных "залетов" с подтвержденными фактами противоправных действий на руках — возвращали, хоть и на позиции чуть ниже предыдущих", — сказано в статье. В статье приводится перечень уволенных чиновников высшего звена, которые, по всей видимости, "мешали" "реформаторской" деятельности Гусева. А также список директоров заводов, которые назначены в обход конкурсной процедуры.

"На тех же предприятиях, где руководство устраивает Гусева и где схемы работы он готов поддерживать, происходят ситуации похожие на историю ГП "Завод имени Малышева". Только под давлением публичных скандалов и после срыва сразу нескольких "оборонных" контрактов гендиректор "ЗиМ" Василий Крылас был уволен. Яков Мормыло, который пришел на "ЗиМ" с "ХКБМ им. Морозова" в тот момент, когда на предприятии остался ряд невыполненных важных контрактов — еще один странный шаг, который ярко характеризует хаотическую и явно не ориентированную на стратегию развития кадровую политику "Укроборонпрома", — говорится в статье.

"Впрочем, вполне возможно, что речь, наоборот, идет о расставлении на важные позиции "нужных" людей в канун глобального перераспределения потоков в "Укроборонпроме" в связи с его реорганизацией в акционерное общество. Об этих рисках неоднократно заявляли профильные эксперты. И тогда уже действия Гусева можно квалифицировать не как непрофессионализм, а как умышленное злоупотребление служебным положением и организацию преступной группировки", — резюмируют авторы.