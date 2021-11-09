Ахметов берет в команду Авакова и Разумкова, чтобы отбиться от обвинений в высоких тарифах - эксперт

Украинский миллиардер Ринат Ахметов дал площадку экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и бывшему главе МВД Арсену Авакову, чтоб отбиться от обвинений в высоких тарифах. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил политический эксперт Евгений Хурсин.

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"Ахметов дал площадку Разумкову и Авакову, чтоб отбиться от возможных обвинений за высокие тарифы. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов дает на своем телеканале "Украина 24" площадку для выступлений экс-спикеру Дмитрию Разумкову и экс-главе МВД Арсену Авакову, рассчитывая, что они помогут ему отбиться или притушить назревающий скандал с обвинениями в высоких тарифах. Ситуация с тарифами и правда угрожающая и вытекает она из проблем с углем", — написал он.

Хурсин отметил, что на начало ноября, по данным "Укрэнерго", на складах ТЭС — всего 542,8 тысяч тонн угля, вместо почти 3 млн, которые должны быть на это время по плану Минэнерго.

"Потому на ТЭС в этом отопительном сезоне будут жечь газ, которого тоже не хватает. В итоге стоимость и угля, и газа — и без того высокая — резко рванет вверх.

А вслед, конечно полетят и тарифы: на электроэнергию, на отопление, на горячую воду. А проблемы с углем возникли как раз из-за предприятий принадлежащих в том числе и Ахметову, который торгуясь за преференции и в "благодарность" за Закон об олигархах фактически остановил добычу на своих шахтах. Мало того — Ахметову, как говорят эксперты, принадлежит 2/3 тепловой генерации Украины, так что у него развязаны руки, чтобы таким образом давить на власть — от чего страдают простые украинцы. Которые прекрасно понимают, кого они должны винить во взвинченных тарифах", — резюмировал эксперт.