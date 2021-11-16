Наумович о приватизации ПКМЗ: "Киван пытается оказать давление на команду Зеленского"

Зачем участвовать в аукционе, если не устраивает ни объект с "проблемами", ни условия, ни цена?

Идея отмены результатов аукциона по приватизации завода "Большевик" ("Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) может принадлежать одиозному сирийскому застройщику из Одессы Аднану Кивану – основателю скандальной корпорации KADORR Group, которая была одним из главных претендентов на покупку данного госпредприятия. Об этом заявил блогер и правозащитник Сергей Наумович в своей колонке на "Цензор.Нет". По его мнению, Киван не хочет договариваться с мэром Киева Виталием Кличко о смене целевого назначения заводских земель, поэтому решил способствовать отмене аукциона, чтобы выиграть время и "выбить" из чиновников более подходящие условия сделки.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Восходящая звезда украинской политики. Одиозный одесский застройщик Аднан Киван прославился тем, что вместе с Трухановым по самые помидоры застроил Одессу и что-то намутил с KyivPost. Но в последнее время он часто стал появляться в СМИ. Деятель, похоже, скупил букет авторитетных СМИ, телеэфиры, сюжеты… и пошел растекаться мыслями. Заказуха с торчащими большими ушами", – написал Сергей Наумович.

Он также отметил, что видит в риторике Кивана "неприкрытую попытку оказать на давление на ФГИУ". "И тут же пакетом идет давление как на президента, так и на мэра столицы. Аднан незаметно превратился из застройщика одесского масштаба во всеукраинского политика. Хорошо зная проблемы Одессы с застройками, я что-то не готов прислушиваться к мнению этого человека, извините", – подчеркнул Наумович.

Он высказал подозрение, что "весь этот сценарий бойкота "несправедливых" результатов торгов был спланирован очень заранее".

"Ведь если Киван общался с Сенниченко еще 04.10, и результат этих переговоров его не устроил, а условия аукциона и проблемные места "лота" были всем известны давно, то зачем его компания 09.10 выпустила пресс-релиз о "твердых намерениях победить в борьбе за КПМЗ?". То есть, зачем участвовать в аукционе, если тебя не устраивает ни объект с его "проблемами", ни условия аукциона, ни цена? Если только ты заранее не хотел выставить себя в итоге "обиженным иностранным инвестором", чтобы провести подобную антикампанию с целью отмены результатов торгов?" – написал Сергей Наумович.

По его словам, "тот самый релиз корпорации KADORR Group был опубликован в одном из многочисленных СМИ самого Кивана – речь об издании "Украинская Служба Информации".

"Ему же принадлежал KyivPost, который, по словам самого же Кивана, "заранее обнародовал результаты торгов по ПКМЗ". Ха! А не хотите рассказать, почему всю редакцию потом уволили? Не потому ли, что журналисты попросту не хотели "продаваться" и "прогибаться" под бенефициара? Тут вопрос пока открытый. Однако очевидно, что разговор с Кличко у сирийца тоже не заладился, и потому смена целевого назначения земли нужна ему заранее: в противном случае, платить придется дорого. Хотя ему и не привыкать", – написал автор.

Правозащитник резюмировал, что киевляне не должны допустить Кивана в столицу, чтобы "угробить" ее историческую и культурную составляющую, подобно его проектам в Одессе. "Киван Одессу угробил с точки зрения архитектуры и урбанистики (просто загуглите его проекты), а теперь он уже переключился на Киев. Скандальный отель на Андреевском спуске, строительство которого то запрещает, то вновь позволяет суд – тоже его рук дело. Но проблема не столько в дурновкусице, сколько в беспредельной наглости застройщика", – заявил Сергей Наумович.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября 2021 года. Стартовая цена была определена оценщиками на уровне 1,3 млрд, а цена продажи составила 1,4 млрд, что во ФГИУ назвали "рыночной ценой". Продажа "Большевика" положила старт президентской программе "Большая приватизация", реализация которой ранее откладывалась из-за пандемии коронавируса.