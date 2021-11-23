"Разумков передал ломбардный бизнес доверенным лицам" - журналистское расследование

За последний год украинцы позаимствовали в ломбардах более 8 млрд грн. Среди тех, кто зарабатывает в этом бизнесе – бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, "которому записанные на помощников и доверенных лиц ломбарды приносят ежегодно 2,5 – 3 млн долларов", утверждается в сюжете ISLND TV.

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Официально экс-спикер Верховной Рады не владеет сетью ломбардов "ПРО100КРЕДИТ". Однако, как сообщают журналисты, в мае 2020 года Разумков переоформил ломбарды на помощников и доверенных лиц – Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского и неоднократно отрицал свою причастность к этому бизнесу.

"Этот вид бизнеса был давно, он совсем невелик. На сегодня его у моей семьи нет. Ни у меня, ни у жены", – говорил Разумков депутатам.

Дмитрий Тележинский, 5 лет назад баллотировавшийся в столичный горсовет от "Оппозиционного блока", знаком с Разумковым давно: именно он заменил экс-спикера в должности руководителя Украинской политконсалтинговой группы в 2019 году, когда тот пришел к власти, отмечается в расследовании.

По данным авторов, еще две компании Разумкова – "Бизнесинвестстрой" и "Интеринвест XXI века", которые и являются основателями ломбардов "ПРО100КРЕДИТ", на Тележинского оформили заблаговременно – в мае прошлого года.

Как заявляют журналисты, сеть ломбардов "ПРО100КРЕДИТ" "известна тем, что уклоняется от уплаты налогов, принимает краденое имущество, не проверяя документы клиентов, и не раз фигурировала в уголовных производствах".

С началом пандемии коронавируса ломбарды в Украине стали аномально популярными. Каждый четвертый кредит украинцы берут в ломбардах: на начало этого года в Украине действовало 302 ломбарда (около 5 000 точек). Люди, оказавшиеся в затруднительном положении, несут свое имущество, получая только треть стоимости товара.

"Но все это никогда не беспокоило г-на Разумкова и не мешало ему зарабатывать на обедневших украинцах десятки миллионов", – констатируют авторы расследования.