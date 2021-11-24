"Информатаки против КГГА инициирует сам Кличко"- эксперт

За последними информатаками на КГГА стоит сам мэр Киева Виталий Кличко, утверждает в своем Facebook директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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"Оказывается, громкие информационные кампании, направленные против КГГА, инициировал и курировал сам городской глава Виталий Кличко! Причем, изначально было понятно, что все эти минусовые "инфоповоды" — чистой воды вбросы и фейки", — сообщил эксперт.

Подобная "гибридная" тактика информационной войны позволяет Кличко самому провоцировать скандалы, которые он и его окружение могут контролировать и развивать в нужном направлении. Цель этих "вбросов" — выработать у киевлян и украинцев в целом так называемый "коллективный когнитивный иммунитет" — когда информация определенного рода из-за ее переизбытка уже перестает восприниматься аудиторией, считает Миселюк.

"Эта, так сказать, "информационная вакцинация" минимизирует для Кличко резонансность реальных кейсов по коррупции в столице, позволив ему в перспективе переигрывать Банковую", — отметил политолог.

По его мнению, такая стратегия также помогает проработать рискованные негативные темы, такие как повышение тарифов на проезд и ремонт моста Патона.

"Когда дело дойдет до реального воплощения таких кейсов, команда мэра будет иметь на руках все карты для того, чтобы минимизировать репутационные риски и запустить правильный информационный сигнал. Таким образом мы видим, что Виталий Владимирович растет в плане политической зрелости, и уже начинает плести довольно тонкие интриги, показывая оппонентам не только мускулы, но уже и зубы", — констатировал Миселюк.