"Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога" - Новинский о возможных санкциях СНБО

На следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут быть введены санкции против нардепа Вадима Новинского. Очевидно, что таким образом, на Банковой рассчитывают "подцепить" Ахметова. Новинский является его бизнес-компаньоном по крупнейшей горно-металлургической компании страны — "Метинвесту". Об этом говорится в материале "Апострофа".

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В свою очередь, Вадим Новинский следующим образом прокомментировал вероятность введения санкций против себя:

"Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога. Санкций я точно не боюсь. Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю. Санкции могут вносить некий дискомфорт, но ничего страшного — проживем и с этими санкциями. Если власть думает, что нас такими угрозами можно запугать, то она глубоко ошибается. Никто не будет брать под козырек, когда власти что-то взбредет в голову".

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, подобные действия Банковой могут привести к крайне негативным последствиям как для участников противостояния, так и для страны в целом.

"Сейчас у нас серьезная политическая турбулентность, в первую очередь, в отношениях между президентом и Ахметовым. Поэтому стороны повышают ставки в этом противостоянии. Но, скорее всего, здесь выигравших не будет ни с одной, ни с другой стороны. И вопрос санкций Новинского кулуарно обсуждается. Безусловно, он будет иметь последствия, поскольку Новинский – партнер Ахметова одного из системообразующих его предприятий "Метинвест". Поэтому, конечно же, Ахметов так просто эту ситуацию не оставит, и будет пытаться использовать весь свой ресурс. В свою очередь, власть тоже может попробовать использовать свой ресурс. Но в целом хуже будет стране, поскольку это касается и экономики, и отопительного сезона, и энергетики, и работы госорганов, в том числе и парламента", — отметил Игорь Петренко в комментарии "Апострофа".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Как писали СМИ, Метинвест сейчас является одним из основных поставщиков кислорода в украинские больницы. В целом, география помощи охватывает 17 регионов и 98 медучреждений. Металлурги Запорожстали, Азовстали, комбината им. Ильича и ДКХЗ ежесуточно производят и отгружают жизненно важный продукт для лечения больных. С начала октября они бесплатно передали уже около 4 тыс. тонн.