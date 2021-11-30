Отстраненный Высшим антикорсудом Павленко допущен к участию в конкурсе на руководителя АРМА

Заместитель председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимир Павленко был допущен к участию в конкурсе на замещение должности председателя АРМА, сообщает Главком.

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Об этом стало известно по итогам открытого заседания Конкурсной комиссии 26 ноября 2021 года. На этом заседании рассматривались вопросы результатов проверки соответствия поданных кандидатами на должность Председателя АРМА документов требованиям Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" и другие вопросы — на рассмотрение Комиссии.

В конкурсе на замещение должности главы АРМА принимает участие 12 человек. В том числе, пятеро из них – это бывшие или нынешние сотрудники этого органа и Общественного совета при АРМА.

Напомним, Владимир Павленко от занимаемой им руководящей должности отстранил Высший антикоррупционный суд. В рамках уголовного производства №4202000000002497 бывший и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191). Речь идет о похищении 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву.

В настоящее время детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование по данному уголовному производству и по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подлог документов) УК Украины.

"Рабочая группа посмотрела все предоставленные кандидатами документы. К сожалению, на сегодняшний день мы не готовы к окончательному решению к некоторым кандидатам. Возникли вопросы относительно наличия соответствующего стажа руководителей", — отметил член конкурсной комиссии Сергей Вернидуб, и предложил обратиться в Кабинет министров Украины и Пенсионный фонд за соответствующими разъяснениями и подтверждениями.

Также Сергей Вернидубов отметил, что "мы доверяем всем участвующим в конкурсе кандидатам". Вопросов по кандидатуре Владимира Павленко относительно его статуса подозреваемого ни у одного члена Комиссии не возникло.

Напомним, в Комиссию по отбору кандидата на должность главы АРМА входят восемь человек: советник генпрокурора Зараб Адеишвили, глава адвокатского объединения "Вернидуб и партнеры" Сергей Вернидуб, управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лигал" Михаил Иваненко, советник ДК "Укроборонпром" Юрий Кискин, советник Министра юстиции Иван Лищина, партнер Вашингтонского офиса компании "Baker&McKenzie LLP" Томас Файерстоун, декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования Елена Яра и главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.