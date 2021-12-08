На замминистра энергетики хотят назначить Юрия Зюкова, который организовывал торговлю углем с ОРДЛО, – Манько

Новым заместителем министра энергетики Украины планируют назначить Юрия Зюкова. СМИ называют его организатором торговли углем с ОРДЛО, а его сына Романа подозревают в организации поджога автомобилей в столице. Об этом сообщил политический эксперт Владимир Манько в эфире телеканала "Прямой", передают Украинские новости.

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"Сейчас планируется на министерство энергетики заместителем министра назначить господина Зюкова (Юрий Зюков, – заместитель министра в 2014-15 гг.). Это такой господин, который, по информации СМИ, занимается торговлей с ОРДЛО. В частности, углем. А его сын (Роман Зюков, — прим.), тоже пишут медиа, дебоширит в Киеве и поджигает машины даже. Есть уголовное производство по этому поводу", — заявил Манько.

Ранее, информационный телеграмм-канал журналиста Андрея Павловского PavlovskyNews сообщил, что в организации поджога трех авто на Печерске (ул. Зверинецкая) заподозрили сына бывшего замминистра энергетики, который может вернуться на госдолжность. В подтверждение этому были предоставлены ссылки на материалы Печерского райсуда. Согласно документам автомобили Романа Зюкова конфискованы, поскольку могли быть использованы с целью организации поджога, а сейчас проходят по делу как вещественные доказательства.

"Также, как свидетельствуют судебные реестры, на которые ссылается журналист, Роман был дважды остановлен полицией в Харькове, будучи с признаками опьянения за рулем. И, по крайней мере, 8 раз установлено превышение им скорости на трассе под Киевом", — говорится в сообщении PavlovskyNews.

По информации журналистов, отцом Романа Зюкова является Юрий Зюков, который в 2014-2015 г. занимал должность заместителя главы Минэнерго. Они оба фигурировали в скандале с торговлей углем с неподконтрольными территориями Луганской области. Информация об этом стала известна в 2017-2018 годах.

"Так, в польских реестрах появилась информация, что совладельцем местной компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Зюков-младший. Причем его партнером значился Александр Мельничук, который некоторое время был замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР". Сама компания потом попала под санкции США", – говорится в публикации "PavlovskyNews".

Кроме того, журналисты отмечают, что в материалах судебного реестра организатором схемы торговли углем из ЛНР числился именно Зюков-старший, который после работы заместителем министра с 2015-го года был советником главы Минэнерго. И несмотря на то, что в рамках досудебного расследования, которое проводило СБУ, были установлены новые факты, серьезными разбирательствами для бывшего замминистра дело не закончилось.

Также и по информации PavlovskyNews, Юрий Зюков снова рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность заместителя Министра энергетики Украины.