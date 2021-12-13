ВСК в Раде выяснит причины затягивания дела об убийстве мэра Кременчуга Бабаева – что известно о расследовании

С 2015 года по украинским судам "кочует" дело об убийстве мэра Кременчуга Олега Бабаева, перемещалось оно в общей сложности более 12 раз. С этой скандальной ситуацией решили разобраться народные депутаты Верховной Рады Украины, они, в частности, объявили о создании Временной следственной комиссии по расследованию причин затягивания этого дела.

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Об этом говорится в материале на сайте "Апостроф".

Так, 2 декабря в парламенте народный депутат Андрей Кожемякин и его коллега из Кременчуга Юрий Шаповалов объявили о создании профильной ВСК.

Хронология событий в указанном деле следующая:

11 февраля 2014 в Кременчуге из обреза убит судья Александр Лободенко. 26 июля из карабина в спину застрелили мэра Олега Бабаева.

Следствие установило подозреваемых — членов одной группировки, дела объединили.

Заказчиком преступлений назвали собственника местной телекомпании "Визит" Александра Мельника, мотивом было названо то, что он решил расправиться с лицами, которые отбирали у него права на якобы незаконно приватизированную телевышку. Исполнителями убийства назвали Игоря Пасичного и Игоря Куника, а организатором – экс-правоохранителя Александра Крижановского. Вознаграждания за убийство оценили следующим образом: за судью — $10 тысяч, за мэра — $20 тысяч.

Позже Игорь Пасичный рассказал в суде о подробностях преступления, а Крыжановский показал, где спрятано орудие убийства.

Но затем в процессе начались странности. Так, в Кобеляцком райсуде на рассмотрении дела произошел отвод присяжных, такой же отвод произошел в Киевском райсуде Полтавы. Дело начало переходить в разные инстанции. Немотивированные отводы продолжились.

Как утверждается в материале, на обвиняемых распространяется действие "закона Савченко", соответственно, защита заинтересована в затягивании дела. Тем временем к расследованию через СМИ вбрасываются "сведения", которые расходятся с версией следствия, как отмечается, чтобы запутать общественность.

По мнению авторов, судьи могут не желать связываться с этим делом из-за огласки, или же опасаться за свою жизнь (речь идет об убийстве судьи, в частности). Еще одной версией затягивания называют, что на судей, присяжных и пострадавших оказывают влияние. Показательный момент — в Полтавском суде присяжные согласились взяться за дело, а позже не явились в суд.

Тем временем Игорь Пасичный, который давал признательные показания, уже был осужден и успел выйти на свободу.

Как пишут авторы материала, "по некоторым из фигурантов суды все-таки могут принимать решения, а по некоторым — нет. Такая странная непоследовательная избирательность украинской Фемиды явно требует объяснения. И, надеемся, ВСК в Верховной Раде удастся пролить свет на ее причины".