Мы работаем на результат, неприкосновенных не будет, — Даниил Гетманцев

"Масштабные схемы по системному уклонению от уплаты НДС заблокированы. Так называемые "скрутки" прекратят существование, а госбюджет будет получать более 1 млрд.грн". Таким образом прокомментировал первые результаты операции по борьбе со скрутками и фиктивным НДС глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, сообщает Инферфакс Украина.

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Несмотря на то, что реформе оказывают беспрецедентное сопротивление, тем ни менее, Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина" подчеркивает: "Мы действуем без вертолетов, тихо. Не созываем пресс-конференций, не идем на телеканалы. Мы работаем не на пиар, а на результат".

"Всех причастных мы установим и накажем вместе с теми силовиками, которые им дают гарантии неприкосновенности",-заявил Даниил Гетманцев.

К тому же глава парламентского комитета предупредил: "Я бы не советовал иметь дела с конвертаторами, схемным НДС. Эту страницу мы перелистнули".

По словам Даниила Гетманцева, пришло время как чиновникам, так и бизнесу действительно переосмыслить себя, поработать на страну. Все инструменты для этого есть, необходима была политическая воля. Теперь она есть".