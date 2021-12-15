Рада приняла законопроект об усилении ответственности в строительной отрасли в первом чтении, – Алексей Чернышов
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли. Документ призван создать равные условия для всех участников строительного рынка. Об этом сообщил Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов на своей Фейсбук страничке.
"В проекте закона говорится об усовершенствовании положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Уверен, что принятие этого закона поможет более активно привлекать международные инвестиции в отрасль строительства. Спасибо народным депутатам за поддержку", — отметил Министр Алексей Чернышов.
Также, Алексей Чернышов отметил — в частности законопроект предусматривает:
- увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;
- четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;
- урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;
- усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.
Отметим, инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства рассматривают документацию и выезжают на проверку объектов перед принятием их в эксплуатацию на протяжении трех дней. Раньше этот процесс занимал до трех месяцев.
Напомним, ранее Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил, что реформа градостроительной отрасли базируется на трех основных принципах – децентрализации, цифровизации и ответственности.