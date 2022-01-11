Несмотря на попытки зарегулировать табачную отрасль, закон о борьбе с табаком отвечает Директиве ЕС – эксперты

Подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака" (законопроект 4358, закон 1978-IX) в окончательной редакции рамочно больше всего отвечает требованиям Директивы ЕС 2014/40 о борьбе с табаком. Однако при подготовке документа имели место многочисленные попытки общественных организаций и инициативных групп под видом борьбы с вредным влиянием табака чрезмерно зарегулировать производство и продажу табачных изделий. Об этом сообщает ТСН.

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Об этом говорится в отчете Центра прикладных исследований, посвященном анализу законодательных инициатив по регуляции производства, рекламы и реализации табачных изделий в Украине на предмет соответствия праву ЕС.

В исследовании говорится о ряде законодательных инициатив, подготовленных народными депутатами 8 и 9 созывов с целью приведения в соответствие законодательства Украины и ЕС в части противодействия курению. Однако большинство из них были отклонены или сняты с рассмотрения ввиду низкого качества подготовки, ряда внутренних противоречий и попытки чрезмерного регулирования табачной отрасли нормами, не предусмотренными Директивой и Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

"Законопроекты преимущественно были предложены общественными организациями, традиционно выступающими за борьбу с курением и усиление законодательных ограничений по производству и реализации табачных изделий. Инициированные ими изменения предусматривали более существенные ограничения, чем на тот момент действовали для европейских производителей, или вообще не были предусмотрены требованиями Директивы 2014/40/ЕС", — говорится в отчете.

Авторы исследования, в частности, отмечают законопроект 2813, принятие которого активно продвигалось в медийном пространстве общественными организациями, поддерживающими усиление ограничений по производству и реализации табачных изделий, в частности Украинским центром контроля над табаком, ОО "Життя" и Коалицией общественных организаций и инициатив за свободную от табачного дыма Украину.

Документом предлагалось введение стандартизированной единичной пачки табачных изделий, запрет логотипов и торговых марок, запрет видимого размещения табачных изделий в пунктах продаж (выкладки). Впоследствии эти требования также были внесены в первой редакции законопроекта 4358, который появился под давлением антитабачных ГО.

Ряд других инициатив из этого законопроекта также отсутствуют в нормативной базе ЕС. В частности, в Директиве отсутствуют требования по обязательному введению стандартизированных пачек, запрету логотипов, запрету продажи табачных изделий людям до 21 года. А сами эти запреты не эффективны для уменьшения количества курильщиков, говорится в исследовании. Запрет использования бренда нарушает право потребителей на получение информации о продукте, и может стать прецедентом для любой другой продукции, которую могут признать опасной, считают авторы. Ряд европейских стран от такого запрета отказался именно из-за его неэффективности как метода борьбы с курением, а вместе с другими ограничениями способствует контрабанде.

"Именно в этой редакции, подготовленной Комитетом ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, наиболее рамочно отвечающей требованиям Директивы 2014/40/ЕС, документ в результате и был принят 16 декабря 2021 года, и впоследствии подписан Президентом Украины 6 января 2022 года. Основная часть закона № 1978-ІХ вступит в силу через 18 месяцев после опубликования, отдельные положения – с 1 июня 2022 года, через 6 и 24 месяца после опубликования документа", — говорится в документе.

Впрочем, кроме требований, направленных на снижение вредного влияния курения, предусмотренные той же Директивой требования по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, в частности, что касается отслеживания производимой продукции, до сих пор не нашли своего отражения в законах Украины, отмечают авторы.