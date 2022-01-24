Рабинович заявил о заговоре "с целью вернуть во власть команду Порошенко"

За нагнетанием паники о возможном военном вторжении РФ в Украину кроется простой план: заставить президента Владимира Зеленского вернуть во власть представителей прошлого режима — Петра Порошенко, Александра Турчинова, Юрия Луценко и всю эту "команду". Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За життя" Вадим Рабинович, выступая на Согласительном совете лидеров депутатских фракций и групп в понедельник, 24 января, сообщается на сайте политсилы.

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"Ежедневно, ежечасно нагнетается обстановка. Нас запугивают "новостями" об эвакуации посольств, об иностранцах, которые едва ли не бегут из Украины. Однако под запугиванием неизбежности войны кроется простой план: Зеленского заставляют объединиться и "взять на борт" группу бывшего режима — Порошенко, Турчинова, Луценко и всю их "команду". Осуществляются попытки их реанимировать и вернуть ценой уничтожения экономики, даже ценой развязывания военного конфликта! У "кукловодов" уже есть решение: Порошенко должен стать премьером при Зеленском!" — заявил политик.

В связи с этим сопредседатель партии "ОПЗЖ" призвал украинцев к бдительности.

"Я обращаюсь к нашим гражданам: украинцы, будьте бдительны — вас пытаются обмануть! Под крики "Путин идет" вас хотят заставить забыть об уничтоженной экономике, о заоблачных тарифах, о разворованном "коронавирусном фонде"! Поэтому не дайте себя снова обмануть, ведь сегодня осуществляется заговор против Украины и ее народа!" — заявил Вадим Рабинович.