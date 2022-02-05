"Происходит передел мира. Украина в меню, но нам не разрешили сесть за стол", - Фирташ в интервью Die Presse

Также Фирташ назвал ошибкой то, что в 2019 году парламент на уровне Конституции закрепил курс на вступление Украины в НАТО.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, живущий последние 8 лет в Австрии, где борется против экстрадиции в США, заявил, что не верит в вероятность большой войны между Россией и Украиной. Как сообщает УНН, в интервью австрийскому изданию "Die Presse" Фирташ отметил, что в настоящий момент нет ни одной причины, по которой Россия должна хотеть войны.

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На вопрос корреспондента "Die Presse" о том почему Путин направил так много войск к границам Украины, Фирташ ответил: "Идет большая геополитическая игра между Россией, США и Китаем. Происходит передел мира. Украина есть в меню, но нам не разрешили сесть за стол. Путин не хочет, чтобы в Украине находились военные базы, которые могли бы представлять угрозу для России".

Также Фирташ назвал ошибкой то, что в 2019 году парламент на уровне Конституции закрепил курс на вступление Украины в НАТО. "Порошенко должен был сначала спросить у народа. Украинцы должны были провести референдум о том, хотят ли они вступить в НАТО или нет", — сказал Фирташ.

Также Фирташ заявил, что для него нейтралитет Австрии – пример для подражания. "Я уже предлагал "австрификацию" Украины в 2014 году. Но как сказал Зигмунд Фрейд? "Голос разума тих, но будет услышан". Я убежден: нейтралитет – единственный правильный путь для Украины", — заявил Фирташ в интервью "Die Presse".

Отвечая на вопрос "Die Presse" примет ли Путин нейтралитет Украины, Фирташ заявил, что у президента России в данный момент нет другой альтернативы. "Россия провела реструктуризацию своей экономики и расширила сотрудничество с Китаем. Но Россия, конечно, не хочет потерять Европу и полностью отдать себя в руки Китая".

По мнению Фирташа, Россия в ближайшем будущем может признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики или полностью аннексировать их. По мнению бизнесмена, Украине следует пойти на выполнение Минских соглашений о закрытии границы с Россией.

При этом Фирташ отметил, что существует риск победы на местных выборах на Донбассе людей, к которым существует негативное отношение в Украине. "Но самое главное в данный момент – остановить войну и вернуть украинскую территорию", — заявил Фирташ.