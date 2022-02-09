Украина из-за попустительства чиновников Минюста и бездействия прокуратуры выплатит российской нефтяной компании $173 млн — нардеп

Народный депутат от ОПЗЖ и замглавы комитета по правоохранительным органам ВРУ Григорий Мамка обвинил чиновников Министерства юстиции в безответственной и неэффективной трате государственных денег на защиту интересов Украины в международных судах, что в итоге приводит к накоплению обязательств Украины перед истцами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Delo.

Политик отметил, что за последние 5 лет Украина потратила почти 2,4 миллиарда гривен на юристов, представлявших Украину в международных судах, включая ЕСПЧ. И более 350 миллионов из этой суммы были потрачены на судебные тяжбы с Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана и российской компании "Татнефть" по обстоятельствам их участия в акционерном капитале "Укртатнафты" – компании, созданной на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"За счет доначисленных процентов сумма компенсации по этому арбитражному решению увеличилась со 112 миллионов долларов по состоянию на 2014 год до 173 миллионов долларов по состоянию на 2021 год. Наверняка эффективность расходования Минюстом средств на привлечение международных юристов по этому делу следует оценивать не по результативности, а по другим показателям", — отмечает нардеп.

Григорий Мамка заявил, что в то время, пока Минюст накапливает долг перед российскими нефтяниками, украинская правоохранительная система, по сути, подыгрывает россиянам.

Он рассказал, что в 2007 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по вопиющему случаю – импорту "Татнефтью" через ООО "Таиз" на Кременчугский НПЗ нефти с уклонением от уплаты НДС на 1,4 миллиарда гривен, но дело было тихо закрыто через два года "за отсутствием состава преступления".

"В качестве посредника было использовано ООО "Таиз", растаможивавшее импортируемую от ОАО "Татнефть" нефть путем оформления налоговых обязательств по уплате НДС векселями. Но в дальнейшем такие векселя погашались без их фактической оплаты, поскольку решением Автозаводского районного суда г. Кременчуга ООО "Таиз" было освобождено от НДС!" — заявил политик.

"Мы являемся свидетелями очередного проявления бюрократически правового коллапса. С одной стороны, органы прокуратуры игнорируют совершенно неправосудное судебное решение и позволяют представителям "Татнефти" фактически украсть из государственного бюджета 1,4 млрд грн. С другой стороны, Министерство юстиции тратит 350 млн грн только для того, чтобы увеличить долг перед той же "Татнефтью" со 112 до 173 млн долларов", — подчеркивает Григорий Мамка.

Следует отметить, что "Татнефть", несмотря на свой формальный статус как акционерное общество, крепко инкорпорировано в российскую властную вертикаль. Лично Путин присутствовал на открытии нефтеперерабатывающего комплекса, а также изменил налоговые тарифы по просьбе "Татнефти". Председателем совета директоров "Татнефти" является Рустам Мининханов – фактический глава Татарстана (был президентом, сейчас формально является врио президента) и член Высшего бюро кремлевской партии "Единая Россия". Гендиректор "Татнефти" Нагиль Маганов – член фракции "Единой России" в госсовете Татарстана, а крупными акционерами компании являются "Связьинвестхим", принадлежащее Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и само министерство напрямую.

Для Украины же, для сравнения, 173 миллионов долларов – это почти 2 годовых бюджета (из расчета 2,6 млрд гривен, заложенных в госбюджет 2022 года) на вакцинацию населения страны от коронавируса. Или около 15 дронов "Байрактар" ($69 млн за комплекс из 6 дронов), заработная плата всех военных в зоне ООС за 7,5 месяца, заработная плата 100 000 военным ВСУ за 4,75 месяца, 4 бюджета, заложенных на 2022 год для строительства (приобретения) жилья для военнослужащих ВСУ, 9 новых школ, 47 новых детских садов и 77 корпусов онкодиспансера.