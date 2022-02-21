В ВР зарегистрировано постановление Вадима Новинского о консультациях между парламентами Украины и РФ

Проект Постановления Верховной Рады № 7084 народного депутата Украины Вадима Новинского об обращении к депутатам Государственной Думы РФ о безотлагательном начале переговорного процесса о деэскалации ситуации и гарантиях устойчивого мира зарегистрирован в Верховной Раде Украины 21 февраля 2022 года. Соавторами инициативы выступили народные депутаты Украины Виктория Гриб, Дмитрий Шенцев и Сергей Магера.

Документ предполагает, что Верховная Рада Украины выступит с превентивной инициативой о незамедлительном начале Стратегических Консультаций с депутатами парламента Российской Федерации по нормализации обстановки, формулировке общей позиции по недопущении дальнейшей эскалации ситуации и роста военного напряжения.

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По мнению авторов проекта Постановления целью обращения является создание обоюдных гарантий устойчивого мира и решение проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с "Минскими соглашениями". Для этого в Верховной Раде Украины будет создана представительная группа народных депутатов Украины по Стратегическим Консультациям с уполномоченными представителями Федерального Собрания Российской Федерации.

Проект Постановления также содержит инициативу обратиться к международным партнерам Украины с предложением свернуть информационную кампанию по нагнетанию ситуации вокруг Украины, вернуть своих дипломатов в Киев, а также подтвердить свою готовность продолжить многосторонний диалог о всеобщей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на континенте.

"В сегодняшних обстоятельствах безответственно и даже преступно бездействовать, поскольку решается судьба Украины, судьба нашего народа, судьба народов-соседей и, без преувеличения, судьба континента. Нам нужен смелый шаг вперед. Нам нужен новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности", — сказал Вадим Новинский, комментируя необходимость принятия этого Постановления украинским парламентом в ближайшее время.